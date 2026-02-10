Котяков призвал сокращать рабочий день для будущих мам

Работодатели должны обеспечивать беременным сотрудницам возможность работать в дистанционном или гибком формате. Об этом 10 февраля рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Как отметил министр, создание таких условий позволит будущим матерям продолжать трудовую деятельность без риска для здоровья. Работодатели, по мнению Котякова, должны учитывать семейные обстоятельства сотрудников.

«Если речь идет о периоде беременности, то будущей маме нужно предоставить возможность работать в дистанционном или в гибком формате», — рассказал он в интервью журналу «Эксперт».

Котяков также отметил, что эти меры должны распространяться и на женщин, которые уже родили. В частности, работодатели должны предоставлять молодым матерям возможность сокращения рабочего дня или организовывать детские комнаты на предприятиях и в вузах, пишут "Известия".