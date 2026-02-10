Я нашел ошибку
Династия моей семьи началась с бабушки. Она была мудрой женщиной и направила одного сына в инженеры, а другого — в медицинские работники.
В губернии работает уникальная медицинская семья: история династии Рыжовых насчитывает более 250 лет
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
ГИБДД пыталась оштрафовать «Рободоставку» за действия робота

192
ГИБДД пыталась оштрафовать «Рободоставку» за действия робота

Инспектор ГИБДД оштрафовал на 300 тыс. рублей компанию "Рободоставка" за действия робота - доставщика еды в центре Москвы. Об этом сказано в материалах дела об административном правонарушении, с которыми ознакомился ТАСС.

"Постановлением старшего госинспектора дорожного надзора ГУ МВД России по Москве от 5 мая 2025 года ООО "Рободоставка" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, а равно умышленное создание помех в дорожном движении), и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей", - сказано в материалах.

Там отмечается, что роботы-доставщики создали помехи пешеходам на тротуаре одной из улиц в центре Москвы, в связи с чем те были вынуждены обходить механических доставщиков по проезжей части.

"Рободоставка" с этим не согласилась и подала жалобу в Мещанский суд Москвы с требованием отмены штрафа. В жалобе компания указала, что в действиях роботов не было и не могло быть умысла на перекрытие дорог.

Суд решение о штрафе отменил, отметив, что робот-доставщик не является транспортным средством. Кроме того, объективных признаков угрозы безопасности дорожного движения, по мнению суда, не имелось.

"В рассматриваемом случае отсутствует какой-либо из признаков "помехи" в объективном смысле: возможность прохода пешеходов по тротуару сохранялась, движение не блокировалось. Факт того, что отдельные пешеходы предпочли двигаться по проезжей части, не свидетельствует о том, что они были вынуждены это сделать в связи с действиями ООО "Рободоставка", - сказано в решении суда. В связи с этим компания признана не виновной в административном правонарушении.

Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
217
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
954
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
467
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
671
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
922
