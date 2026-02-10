ГИБДД пыталась оштрафовать «Рободоставку» за действия робота

Инспектор ГИБДД оштрафовал на 300 тыс. рублей компанию "Рободоставка" за действия робота - доставщика еды в центре Москвы. Об этом сказано в материалах дела об административном правонарушении, с которыми ознакомился ТАСС.

"Постановлением старшего госинспектора дорожного надзора ГУ МВД России по Москве от 5 мая 2025 года ООО "Рободоставка" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, а равно умышленное создание помех в дорожном движении), и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей", - сказано в материалах.

Там отмечается, что роботы-доставщики создали помехи пешеходам на тротуаре одной из улиц в центре Москвы, в связи с чем те были вынуждены обходить механических доставщиков по проезжей части.

"Рободоставка" с этим не согласилась и подала жалобу в Мещанский суд Москвы с требованием отмены штрафа. В жалобе компания указала, что в действиях роботов не было и не могло быть умысла на перекрытие дорог.

Суд решение о штрафе отменил, отметив, что робот-доставщик не является транспортным средством. Кроме того, объективных признаков угрозы безопасности дорожного движения, по мнению суда, не имелось.

"В рассматриваемом случае отсутствует какой-либо из признаков "помехи" в объективном смысле: возможность прохода пешеходов по тротуару сохранялась, движение не блокировалось. Факт того, что отдельные пешеходы предпочли двигаться по проезжей части, не свидетельствует о том, что они были вынуждены это сделать в связи с действиями ООО "Рободоставка", - сказано в решении суда. В связи с этим компания признана не виновной в административном правонарушении.