В самарской областной научной библиотеке отметят День книгодарения

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
Случайным образом выбрали 25 организаций среди УК, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов, которые не имели задолженности перед предприятием и внесли авансовый платёж за декабрь.
В «РКС-Самара» определили победителей традиционной акции «В Новый год – без старых долгов»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.65
0.6
EUR 92.01
0.96
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В самарской областной научной библиотеке отметят День книгодарения

175
В самарской областной научной библиотеке отметят День книгодарения

14 февраля Самарская областная универсальная научная библиотека присоединится к X общероссийской акции «Дарите книги с любовью». В течение дня гости библиотеки получат возможность обменяться друг с другом любимыми книгами, поучаствовать в тематических мастер-классах, попытать свою удачу в беспроигрышной книжной лотерее и посетить открытую лекцию о психологии чтения.

Акция приурочена к Международному дню книгодарения. Она призвана вдохновить людей дарить интересные литературные находки и напомнить, что бумажная книга всегда остаётся желанным и ценным подарком. Программа акции в СОУНБ обширна и включает в себя множество событий, которые смогут привлечь самых разных читателей.

13:00 – 18:30: «Беспроигрышная книжная лотерея» (0+)

Каждый вытянувший лотерейный билет сможет выиграть книгу, ориентируясь по ключевым словам. Самый удачливый участник получит специальный приз!

(Место проведения: холл 1 этажа).

14:00 – 15:00: познавательная программа «От глиняной таблички к печатной страничке» и мастер-класс «Книжка-малышка своими руками» (0+)

Программа подарит детям и их родителям возможность в интерактивной форме услышать об истории развития письменности, узнать интересные факты о книгопечатании и освоить навык изготовления «книжки-малышки», которая может послужить прекрасным блокнотом или даже стать приятным и оригинальным подарком. Содержанием этой книги станут популярные стихи А.С. Пушкина или его знаменитое вступление к поэме «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зеленый…», а также русская народная сказка «Лиса и журавль».

(Место проведения: отдел искусств, 2 этаж. Запись в комментариях к посту «ВКонтакте»).

15:00 – 16:00: игра-бродилка «Книжное странствие» (0+)

Семейное литературное приключение для всех возрастов. Во время игры участникам предстоит выполнить увлекательные задания: разгадать литературные шарады и ребусы, сложить пазлы, а также познакомиться с пословицами народов, проживающих на территории России. Тех, кто дойдёт до финиша, ждёт сладкий приз!

(Место проведения: холл 1 этажа. Запись на мероприятие в комментариях к посту «ВКонтакте»).

15:30 – 17:00: мастер-класс по реставрации книг в мягком переплёте и создание подарочного блокнота «Книжкина мастерская» (0+)

Лёгкие и удобные для чтения в дороге книги в мягком переплёте имеют недостаток: их обложки не обладают большой прочностью и могут быстро изнашиваться. Однако продлить им жизнь и восстановить их прежний вид вполне возможно – о чём и расскажут в областной библиотеке на примере тех книг, которые принесут сами самарцы. Кроме того, гости библиотеки также смогут сделать подарочный блокнот своими руками.

(Место проведения: отдел искусств, 2 этаж. Запись на мероприятие в комментариях к посту «ВКонтакте»).

17:00 – 18:00: лекция   «Читать – значит чувствовать» (12+)

Открытая просветительская встреча, посвящённая богатому и разнообразному эмоциональному опыту, который испытывают люди в процессе чтения. Лекцию проведёт Анастасия Соколова – интегративный психолог, специалист клиники психотерапии «Про тебя». Встреча состоится в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни», который проводится Самарской областной универсальной научной библиотекой в партнёрстве с Самарской ассоциацией психообразования.

(Место проведения: многофункциональный зал, 2 этаж. Вход свободный).

Помимо тематических мероприятий, посетителям библиотеки будет доступно специальное пространство для обмена книгами в холле 1 этажа – сюда можно принести уже прочитанные книги, а домой унести новые, ещё не знакомые произведения литературы.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Справки и уточнения по телефону: +7 (846) 335-67-12 (Центр поддержки и развития чтения СОУНБ).

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
210
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
945
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
465
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
669
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
922
Весь список