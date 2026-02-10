В самарской областной научной библиотеке отметят День книгодарения

14 февраля Самарская областная универсальная научная библиотека присоединится к X общероссийской акции «Дарите книги с любовью». В течение дня гости библиотеки получат возможность обменяться друг с другом любимыми книгами, поучаствовать в тематических мастер-классах, попытать свою удачу в беспроигрышной книжной лотерее и посетить открытую лекцию о психологии чтения.

Акция приурочена к Международному дню книгодарения. Она призвана вдохновить людей дарить интересные литературные находки и напомнить, что бумажная книга всегда остаётся желанным и ценным подарком. Программа акции в СОУНБ обширна и включает в себя множество событий, которые смогут привлечь самых разных читателей.

13:00 – 18:30: «Беспроигрышная книжная лотерея» (0+)

Каждый вытянувший лотерейный билет сможет выиграть книгу, ориентируясь по ключевым словам. Самый удачливый участник получит специальный приз!

(Место проведения: холл 1 этажа).

14:00 – 15:00: познавательная программа «От глиняной таблички к печатной страничке» и мастер-класс «Книжка-малышка своими руками» (0+)

Программа подарит детям и их родителям возможность в интерактивной форме услышать об истории развития письменности, узнать интересные факты о книгопечатании и освоить навык изготовления «книжки-малышки», которая может послужить прекрасным блокнотом или даже стать приятным и оригинальным подарком. Содержанием этой книги станут популярные стихи А.С. Пушкина или его знаменитое вступление к поэме «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зеленый…», а также русская народная сказка «Лиса и журавль».

(Место проведения: отдел искусств, 2 этаж. Запись в комментариях к посту «ВКонтакте» ).

15:00 – 16:00: игра-бродилка «Книжное странствие» (0+)

Семейное литературное приключение для всех возрастов. Во время игры участникам предстоит выполнить увлекательные задания: разгадать литературные шарады и ребусы, сложить пазлы, а также познакомиться с пословицами народов, проживающих на территории России. Тех, кто дойдёт до финиша, ждёт сладкий приз!

(Место проведения: холл 1 этажа. Запись на мероприятие в комментариях к посту «ВКонтакте» ).

15:30 – 17:00: мастер-класс по реставрации книг в мягком переплёте и создание подарочного блокнота «Книжкина мастерская» (0+)

Лёгкие и удобные для чтения в дороге книги в мягком переплёте имеют недостаток: их обложки не обладают большой прочностью и могут быстро изнашиваться. Однако продлить им жизнь и восстановить их прежний вид вполне возможно – о чём и расскажут в областной библиотеке на примере тех книг, которые принесут сами самарцы. Кроме того, гости библиотеки также смогут сделать подарочный блокнот своими руками.

(Место проведения: отдел искусств, 2 этаж. Запись на мероприятие в комментариях к посту «ВКонтакте» ).

17:00 – 18:00: лекция «Читать – значит чувствовать» (12+)

Открытая просветительская встреча, посвящённая богатому и разнообразному эмоциональному опыту, который испытывают люди в процессе чтения. Лекцию проведёт Анастасия Соколова – интегративный психолог, специалист клиники психотерапии «Про тебя». Встреча состоится в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни», который проводится Самарской областной универсальной научной библиотекой в партнёрстве с Самарской ассоциацией психообразования.

(Место проведения: многофункциональный зал, 2 этаж. Вход свободный).

Помимо тематических мероприятий, посетителям библиотеки будет доступно специальное пространство для обмена книгами в холле 1 этажа – сюда можно принести уже прочитанные книги, а домой унести новые, ещё не знакомые произведения литературы.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Справки и уточнения по телефону: +7 (846) 335-67-12 (Центр поддержки и развития чтения СОУНБ).