В СОУНБ расскажут, как готовить инженерные кадры в сфере управления недвижимостью

12 февраля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт лекция, посвящённая вопросам подготовки инженерных кадров в сфере управления недвижимостью. Гости библиотеки смогут узнать о нынешних условиях рынка, обновлениях законодательства и требованиях к профессиональным компетенциям в этой отрасли.

В роли лектора выступит Наталья Лазарева, – заведующий кафедрой землеустройства и экологии СГЭУ, д.м.н., профессор, почётный работник сферы образования РФ, академик МАНЭБ и РАЕ, председатель Самарского регионального отделения Лиги преподавателей высшей школы. «В современных реалиях России кадастровый инженер не просто исполнитель, задача которого состоит в техническом оформлении документов, – сообщает Наталья Владимировна. «Он выступает как связующее звено между государством, владельцами недвижимости и разработчиками землепользования. С учётом активного развития городских и сельских территорий, а также изменений в законодательстве роль кадастрового инженера становится всё более значимой», – поясняет она. Какие знания и навыки нужно иметь сегодняшним кадастровым инженерам, чтобы наиболее действенно обеспечивать защиту интересов собственников недвижимости? Об этом и многом другом поговорим на встрече.

Лекция «Актуальность подготовки инженерных кадров в сфере управления недвижимостью» пройдёт в рамках комплексного историко-документального просветительского проекта «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами».

12 февраля в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

16+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ