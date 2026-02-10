Участники СВО и члены их семей могут бесплатно получить медико-психологическую помощь в специальном федеральном чате

Участники СВО и члены их семей могут бесплатно и круглосуточно получить медико-психологическую помощь в специальном федеральном чате.

«В команде проекта 60 клинических медицинских психологов, которые отвечают по любым тревожным состояниям и сопровождают даже самые сложные случаи. Мы не используем искусственный интеллект – только живое общение со специалистом», — комментирует координатор Чата, член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

Сегодня существует устойчивый запрос на цифровой формат общения, когда не надо идти в поликлинику к психологу. За полтора года успешной работы чата психологами рассмотрено более 25 000 индивидуальных обращений. В чат уже подключилось более 21 000 человек из разных регионов страны.

«Психологическая помощь нужна именно здесь и сейчас. Нам важно помочь каждому. В чате команда опытных специалистов, которые бесплатно консультируют по различным тревожным состояниям. Важно то, что к нам можно обратиться анонимно, мы не требуем раскрывать персональные данные. Мы видим высокую востребованность такого формата помощи, — отмечает руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Организаторы проекта: Комитет семей воинов Отечества (КСВО) и Фонд «Социальная сфера» (команда федерального проекта «ЗдравКонтроль») при организационной поддержке Общественной палаты Российской Федерации.