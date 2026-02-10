В «РКС-Самара» определили победителей традиционной акции «В Новый год – без старых долгов» среди исполнителей коммунальных услуг. Случайным образом выбрали 25 организаций среди УК, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов, которые не имели задолженности перед предприятием и внесли авансовый платёж за декабрь. Всего участвовали 210 компаний.

Победителями стали:

Призы можно получить в будни, в рабочее время, по адресу: ул. Луначарского, 56. Обращаться необходимо в 113 кабинет до 1 марта 2026 года. Телефон для связи: (846) 310-24-09.

Каждый год в «РКС-Самара» поощряют добросовестных абонентов по новым номинациям. На этот раз в номинации «Умный дом» выбрали пять компаний, у которых нет задолженности на конец года, и они перешли на дистанционную передачу показаний общедомового прибора учёта, а сам ПУ содержится в надлежащем состоянии.

- ООО Управляющая компания «Служба эксплуатации зданий»;

- ООО «Мегаполис Комфорт»;

- ООО УК «XXI ВЕК»;

- ООО «Мастер Ком»;

- ООО УК «Приволжское ПЖРУ».

В номинации «Бизнес за экологию 2025» награды получают компании из категории «Прочие юридические лица», которые соответствуют одному из критериев отбора:

- отсутствие просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2025 согласно условиям оплаты по договору;

- отсутствие превышения сброса запрещенных веществ;

- реконструкция ЛОС;

- обустройство колодца и надлежащее состояние контрольных канализационных колодцев;

- подача (наличие) декларации.

Выбрали трёх победителей:

- ПАО «Гидроавтоматика»;

- ООО «Завод приборных подшипников»;

- АО «Самарский Металлургический Завод»;

«РКС-Самара» благодарит всех абонентов, которые вовремя и в полном объёме оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения, а также участвуют в поощрительных акциях!

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»