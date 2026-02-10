В «РКС-Самара» определили победителей традиционной акции «В Новый год – без старых долгов» среди исполнителей коммунальных услуг. Случайным образом выбрали 25 организаций среди УК, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов, которые не имели задолженности перед предприятием и внесли авансовый платёж за декабрь. Всего участвовали 210 компаний.
Победителями стали:
Призы можно получить в будни, в рабочее время, по адресу: ул. Луначарского, 56. Обращаться необходимо в 113 кабинет до 1 марта 2026 года. Телефон для связи: (846) 310-24-09.
Каждый год в «РКС-Самара» поощряют добросовестных абонентов по новым номинациям. На этот раз в номинации «Умный дом» выбрали пять компаний, у которых нет задолженности на конец года, и они перешли на дистанционную передачу показаний общедомового прибора учёта, а сам ПУ содержится в надлежащем состоянии.
- ООО Управляющая компания «Служба эксплуатации зданий»;
- ООО «Мегаполис Комфорт»;
- ООО УК «XXI ВЕК»;
- ООО «Мастер Ком»;
- ООО УК «Приволжское ПЖРУ».
В номинации «Бизнес за экологию 2025» награды получают компании из категории «Прочие юридические лица», которые соответствуют одному из критериев отбора:
- отсутствие просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2025 согласно условиям оплаты по договору;
- отсутствие превышения сброса запрещенных веществ;
- реконструкция ЛОС;
- обустройство колодца и надлежащее состояние контрольных канализационных колодцев;
- подача (наличие) декларации.
Выбрали трёх победителей:
- ПАО «Гидроавтоматика»;
- ООО «Завод приборных подшипников»;
- АО «Самарский Металлургический Завод»;
«РКС-Самара» благодарит всех абонентов, которые вовремя и в полном объёме оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения, а также участвуют в поощрительных акциях!
Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»