Главные новости:
Династия моей семьи началась с бабушки. Она была мудрой женщиной и направила одного сына в инженеры, а другого — в медицинские работники.
В губернии работает уникальная медицинская семья: история династии Рыжовых насчитывает более 250 лет
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 

113
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».

В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» – в областной столице это совместный проект администрации города Самары и Федерации конькобежного спорта Самарской области. На льду площади Куйбышева соревнования объединили более 120 участников.  (0+)

«В Самаре такие соревнования проходят в третий раз. Прежде всего, это возможность познакомить и детей, и взрослых с конькобежным спортом, показать его динамику, азарт и то, насколько здесь важно сочетание скорости и точности при движениях – как и в роллер спорте, с которым конькобежный спорт тесно переплетается. И самое главное, эти соревнования – настоящий семейный праздник, который мы создаем вместе с региональной Федерацией конькобежного спорта. Спасибо всем, кто вышел на лед, и от души поздравляю тех, кто стал победителями в своих возрастных группах!» – сказал руководитель департамента физической культуры и спорта администрации города Самары Дмитрий Чеканов.

Участники на скорость преодолевали дистанцию 30 метров. Так, среди самых юных самарцев победу одержала Алина Галимуллина 2020 года рождения, второе место у Василисы Каревой, а третье – у Эмилии Сизовой. Среди мальчиков лучшее время показал Богдан Корабельников 2018 года рождения, на втором месте Артем Шипчин, на третьем – Илья Смолянинов.

Все победители и призеры были награждены медалями и грамотами.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

