В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 

В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» – в областной столице это совместный проект администрации города Самары и Федерации конькобежного спорта Самарской области. На льду площади Куйбышева соревнования объединили более 120 участников. (0+)



«В Самаре такие соревнования проходят в третий раз. Прежде всего, это возможность познакомить и детей, и взрослых с конькобежным спортом, показать его динамику, азарт и то, насколько здесь важно сочетание скорости и точности при движениях – как и в роллер спорте, с которым конькобежный спорт тесно переплетается. И самое главное, эти соревнования – настоящий семейный праздник, который мы создаем вместе с региональной Федерацией конькобежного спорта. Спасибо всем, кто вышел на лед, и от души поздравляю тех, кто стал победителями в своих возрастных группах!» – сказал руководитель департамента физической культуры и спорта администрации города Самары Дмитрий Чеканов.



Участники на скорость преодолевали дистанцию 30 метров. Так, среди самых юных самарцев победу одержала Алина Галимуллина 2020 года рождения, второе место у Василисы Каревой, а третье – у Эмилии Сизовой. Среди мальчиков лучшее время показал Богдан Корабельников 2018 года рождения, на втором месте Артем Шипчин, на третьем – Илья Смолянинов.



Все победители и призеры были награждены медалями и грамотами.

Фото: пресс-служба администрации Самары