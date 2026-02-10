12 февраля 19:00 Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь».



Выставка представляет произведения из пяти новых самарских коллекций современного искусства. В экспозицию вошли произведения как местных художников, так и звезды российского искусства, чьи произведения находятся в ведущих музея страны.



Залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.



Участники проекта выбрали из своих коллекций картины, рисунки и скульптуры, ориентируясь на эти качества и в специально подготовленном аудиогиде от первого лица объяснили свой выбор.



Коллекционеры:

Сергей Баландин, куратор Галереи «Виктория»;

Маргарита Галявеева, визажист, учредитель арт-клуба «Худрук» и Сергей Журавлев, редевелопер;

Александр Даранович, частный инвестор;

Мария Иванова, коммерческий директор девелоперской компании, руководитель «ЗИМ Галереи»;

Анна Радаева, учредитель арт-клуба «Худрук».



Художники:

Яна Арбузова, Илья Барабин, Дина Богусонова, Саша Браулов, Иван Гудзловенко, Кирилл Гуров, Мила Гущина, Дарья Емельянова, Виктор Жданов, Алексей Журавлев, Анна Збарская, Ирина Иванникова, Владимир Изаксон, Дмитрий Кадынцев, Родион Китаев, Клаус, Вениамин Клецель, Иван Ключников, Роман Козлов, Дмитрий Кропивницкий, Неха Лавингиа (Индия), Владимир Логутов, Семен Мотолянец и Таня Поли, Слава Нестеров, Александр Повзнер, Вероника Проценко, Дима Птицын, Анастасия Рыбакова, Зухра Салахова, Олег Симбат, Света Смирнова, Леонид Соков, Мария Стадник, Алексей Старков, Оксана Стогова, Андрей Сяйлев, Алена Терешко, Владимир Терехин, Александр Филимонов, Анна Филиппова.

На открытие вход свободный.



Выставка работает до 12 апреля 2026 года. (12+)

Фото: пресс-служба Музея Модерна