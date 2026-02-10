Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
Случайным образом выбрали 25 организаций среди УК, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов, которые не имели задолженности перед предприятием и внесли авансовый платёж за декабрь.
В «РКС-Самара» определили победителей традиционной акции «В Новый год – без старых долгов»
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»

68
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.

12 февраля 19:00 Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь».

Выставка представляет произведения из пяти новых самарских коллекций современного искусства. В экспозицию вошли произведения как местных художников, так и звезды российского искусства, чьи произведения находятся в ведущих музея страны.

Залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.

Участники проекта выбрали из своих коллекций картины, рисунки и скульптуры, ориентируясь на эти качества и в специально подготовленном аудиогиде от первого лица объяснили свой выбор.

Коллекционеры:
Сергей Баландин, куратор Галереи «Виктория»;
Маргарита Галявеева, визажист, учредитель арт-клуба «Худрук» и Сергей Журавлев, редевелопер;
Александр Даранович, частный инвестор;
Мария Иванова, коммерческий директор девелоперской компании, руководитель «ЗИМ Галереи»;
Анна Радаева, учредитель арт-клуба «Худрук».

Художники:
Яна Арбузова, Илья Барабин, Дина Богусонова, Саша Браулов, Иван Гудзловенко, Кирилл Гуров, Мила Гущина, Дарья Емельянова, Виктор Жданов, Алексей Журавлев, Анна Збарская, Ирина Иванникова, Владимир Изаксон, Дмитрий Кадынцев, Родион Китаев, Клаус, Вениамин Клецель, Иван Ключников, Роман Козлов, Дмитрий Кропивницкий, Неха Лавингиа (Индия), Владимир Логутов, Семен Мотолянец и Таня Поли, Слава Нестеров, Александр Повзнер, Вероника Проценко, Дима Птицын, Анастасия Рыбакова, Зухра Салахова, Олег Симбат, Света Смирнова, Леонид Соков, Мария Стадник, Алексей Старков, Оксана Стогова, Андрей Сяйлев, Алена Терешко, Владимир Терехин, Александр Филимонов, Анна Филиппова.
На открытие вход свободный.

Выставка работает до 12 апреля 2026 года. (12+)

 

Фото:   пресс-служба Музея Модерна

 

Теги: Самара

В центре внимания
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
210
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
945
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
465
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
669
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
922
