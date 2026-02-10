Полицейские, общественники и ветераны ОВД региона приняли участие в мероприятихм, посвященным памяти погибших сотрудников органов внутренних дел

В Самарской области полицейские, общественники и ветераны ОВД присоединились к мероприятиям, посвященным памяти погибших сотрудников органов внутренних дел.

10 февраля - официально установленный Самарской Губернской Думой День памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Ежегодно, в этот день, по всему региону проходят мемориальные мероприятия.

Полицейские, представители Общественных советов, ветераны органов внутренних дел, а также родные, друзья, коллеги, жители и гости Самарской области почтили память сотрудников минутой молчания и возложением цветов.

Во время мероприятий прозвучали имена погибших, как напоминание о цене служебного долга. Каждый из них останется в наших сердца, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО,

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО