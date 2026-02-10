ДТП в Кинельском районе: на автодороге столкнулись автомобили Kia Rio и Freightliner

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 10 февраля 2026 года в 16:10 на 14 км автомобильной дороги федерального значения "Самара — Пугачев-Энгельс-Волгоград" Кинельского района, водитель автомобиля Kia Rio, при движении со стороны п.г.т. Петра Дубрава в направлении п.г.т. Алексеевка допустил столкновение с грузовым автомобилем Freightliner, под управлением 33-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении.

Пострадавший водитель автомобиля Kia Rio - 33-летняя женщина с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО