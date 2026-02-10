В Госдуме заявили, что большинству россиян не стоит мечтать​​​​​​​ о зарплате в 1 млн рублей

Чтобы получать зарплату размером 1 миллион рублей в месяц, нужно быть образованным и востребованным специалистом, рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его мнению, большинству россиян не стоит мечтать о такой зарплате.

«Большинству людей такие доходы недоступны. Надо быть не просто очень хорошим, но и очень востребованным специалистом, который при этом умеет себя продавать. Зумеры — поколение, в массе своей лишенное в лучшем случае образования. И для их большинства, как и для большинства граждан (напомню, в позапрошлом году 60% населения имело доходы, по данным исследования ВШЭ, 40 тысяч рублей или меньше, то есть сильно меньше реального прожиточного минимума) такие доходы, увы, недостижимы, и грезить о них вредно», — сказал он.

По подсчетам Росстата, в 2025 году зарплату от 1 миллиона рублей получали более 45 тысяч россиян. Больше всего таких сотрудников работали в сфере ИТ и коммуникациях – 9,9 тысячи человек. В сфере торговли — 6,7 тысячи, в финансовой сфере – 6,2 тысячи, а в промышленной – 6,4 тысячи россиян.

