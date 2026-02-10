Я нашел ошибку
Водитель Toyota Camry выехал на трамвайные пути вдоль проезжей части улицы Ново-Вокзальная в Самаре.
В Самаре водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД и был наказан за это
В соревнованиях по шпаге среди девушек победительницей первенства стала Антонина Бербенцева из Самары.
Спортсмены региона стали призерами первенства России по фехтованию 
Михаил Иевлев - заслуженный тренер России, президент Федерации фехтования Самарской области, заслуженный работник физической культуры Самарской области.
Михаил Иевлев стал вице-президентом Федерации фехтования России
С 21 по 23 февраля в 63-м регионе "Ласточки" заменят на простые составы ЭД4М с шестью вагонами. Причина — производственная необходимость.
В регионе "Ласточки" временно заменят классическими электричками
По подсчетам Росстата, в 2025 году зарплату от 1 миллиона рублей получали более 45 тысяч россиян.
В Госдуме заявили, что большинству россиян не стоит мечтать​​​​​​​ о зарплате в 1 млн рублей
Пострадавший водитель автомобиля Kia Rio - 33-летняя женщина с телесными повреждениями госпитализирована.
ДТП в Кинельском районе: на автодороге столкнулись автомобили Kia Rio и Freightliner
По словам экспертов, в 2025 году экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай вырос в среднем на 14%.
«Мой бизнес»: предприниматели региона обсудили перспективы наращивания агроэкспорта в Китай
Приём заявок осуществляется до 19 марта 2026 года включительно.
«Детская Новая волна – 2026»: начался приём заявок на участие на всероссийский вокальный конкурс
В Госдуме заявили, что большинству россиян не стоит мечтать​​​​​​​ о зарплате в 1 млн рублей

По подсчетам Росстата, в 2025 году зарплату от 1 миллиона рублей получали более 45 тысяч россиян.

Чтобы получать зарплату размером 1 миллион рублей в месяц, нужно быть образованным и востребованным специалистом, рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его мнению, большинству россиян не стоит мечтать о такой зарплате.

«Большинству людей такие доходы недоступны. Надо быть не просто очень хорошим, но и очень востребованным специалистом, который при этом умеет себя продавать. Зумеры — поколение, в массе своей лишенное в лучшем случае образования. И для их большинства, как и для большинства граждан (напомню, в позапрошлом году 60% населения имело доходы, по данным исследования ВШЭ, 40 тысяч рублей или меньше, то есть сильно меньше реального прожиточного минимума) такие доходы, увы, недостижимы, и грезить о них вредно», — сказал он.

По подсчетам Росстата, в 2025 году зарплату от 1 миллиона рублей получали более 45 тысяч россиян. Больше всего таких сотрудников работали в сфере ИТ и коммуникациях – 9,9 тысячи человек. В сфере торговли — 6,7 тысячи, в финансовой сфере – 6,2 тысячи, а в промышленной – 6,4 тысячи россиян.

 

Фото:  freepik.com

Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
