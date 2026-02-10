«Детская Новая волна – 2026»: начался приём заявок на участие на всероссийский вокальный конкурс



Благотворительный фонд развития и поддержки музыкального творчества «Академия музыки» объявил о начале приёма заявок на участие во Всероссийском детском вокальном конкурсе «Детская Новая волна – 2026». Конкурс является одним из наиболее значимых проектов в сфере детского вокального искусства в России.



Основная цель конкурса – поддержка творческого роста юных вокалистов в возрасте от 9 до 13 лет, помощь в их профессиональном развитии, раскрытии творческого потенциала и формировании сценического опыта. За 18 лет своего существования конкурс открыл стране множество новых имён талантливых исполнителей.



Очные прослушивания в рамках отборочных туров стартуют весной 2026 года. Они пройдут в восьми городах, представляющих все федеральные округа России: Ростове-на-Дону, Пятигорске, Казани, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Хабаровске и Новосибирске. Оценку участников будут проводить профессионалы с большим творческим опытом, которые лично прибудут на каждый отборочный тур. Участие в конкурсе является бесплатным.



Чтобы принять участие в отборочном туре, необходимо подать заявку с музыкальным материалом в соответствии с Положением конкурса. Приём заявок осуществляется до 19 марта 2026 года включительно.



Ознакомиться с подробными условиями участия и подать заявку можно на официальном сайте конкурса: clck.ru/3LaqN4.

Фото: минкульт СО