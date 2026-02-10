Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель Toyota Camry выехал на трамвайные пути вдоль проезжей части улицы Ново-Вокзальная в Самаре.
В Самаре водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД и был наказан за это
В соревнованиях по шпаге среди девушек победительницей первенства стала Антонина Бербенцева из Самары.
Спортсмены региона стали призерами первенства России по фехтованию 
Михаил Иевлев - заслуженный тренер России, президент Федерации фехтования Самарской области, заслуженный работник физической культуры Самарской области.
Михаил Иевлев стал вице-президентом Федерации фехтования России
С 21 по 23 февраля в 63-м регионе "Ласточки" заменят на простые составы ЭД4М с шестью вагонами. Причина — производственная необходимость.
В регионе "Ласточки" временно заменят классическими электричками
По подсчетам Росстата, в 2025 году зарплату от 1 миллиона рублей получали более 45 тысяч россиян.
В Госдуме заявили, что большинству россиян не стоит мечтать​​​​​​​ о зарплате в 1 млн рублей
Пострадавший водитель автомобиля Kia Rio - 33-летняя женщина с телесными повреждениями госпитализирована.
ДТП в Кинельском районе: на автодороге столкнулись автомобили Kia Rio и Freightliner
По словам экспертов, в 2025 году экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай вырос в среднем на 14%.
«Мой бизнес»: предприниматели региона обсудили перспективы наращивания агроэкспорта в Китай
Приём заявок осуществляется до 19 марта 2026 года включительно.
«Детская Новая волна – 2026»: начался приём заявок на участие на всероссийский вокальный конкурс
«Мой бизнес»: предприниматели региона обсудили перспективы наращивания агроэкспорта в Китай

198
По словам экспертов, в 2025 году экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай вырос в среднем на 14%.

В региональном центре «Мой бизнес» состоялось очередное заседание Клуба экспортеров Самарской области, посвященное экспорту сельскохозяйственной продукции в Китай. Предприниматели и эксперты обсудили, какие шаги позволят сделать этот масштабный рынок площадкой для роста.
«Развитие экспорта в Самарской области – одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы», - подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
По словам экспертов, в 2025 году экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай вырос в среднем на 14%. В Поднебесной заинтересованы в местной продукции, наиболее востребованы поставки масла, зерна, кондитерских изделий.
Участники диалога обсудили текущую ситуацию на китайском рынке в сфере АПК, запросы покупателей и возможности для экспортно-ориентированных компаний. 
Среди тех, кто уже развивает партнерские связи с КНР — производитель натурального меда «Mibao». Генеральный директор компании Максим Бурнаевский рассказал, что выбор направления связан с тем, что Китай — это гигантский рынок и огромный потенциал для экспортно-ориентированных предприятий, а дружественные отношения между странами позволяют смотреть в будущее с перспективой.
«Важный момент сотрудничества — это разница в менталитете и культуре потребления. Это необходимо учитывать, когда заходишь на рынок, нужно правильно себя позиционировать, — отмечает Максим Бурнаевский. — Я уже не в первый раз участвую в подобной встрече. Это интересный формат, когда экспортеры и представители органов власти обсуждают наболевшие вопросы, и появляется реальная возможность обратиться к людям, которые принимают управленческие решения».
Поделились экспортеры и трудностями, которые встают перед ними при выходе на китайский рынок. Начальник отдела внешнеэкономической деятельности ГК «Синко» Нора Мнацаканян рассказала о высокой стоимости транспортировки товаров и о длительном оформлении необходимой документации. 
«Наши предприниматели порой сталкиваются с проблемой логистики и с получением квот. Эти моменты сейчас прорабатываются, ведутся двусторонние переговоры, — ответила представитель Самарской области в КНР Кристина Бучацкая. — Самарская область расположена очень удачно, и мы можем расширять мультимодальные перевозки. Правительством региона и Центром поддержки экспорта также ведется работа по ускорению некоторых процессов, чтобы получение необходимых документов для наших предпринимателей происходило быстрее».
Участники детально обсудили оптимальные логистические маршруты и меры поддержки для экспортеров в сфере АПК.
«Центр поддержки экспорта в режиме одного окна оказывает бесплатную комплексную поддержку малым и средним предприятиям при выходе на зарубежные рынки. Это, в том числе, организация бизнес-миссий и участия региональных предприятий в отраслевых международных выставках, — отметил врио заместителя председателя правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
Региональный Центр поддержки экспорта помогает и предпринимателям, которые только планируют выход на рынки дружественных стран, и уже опытным экспортерам. Ознакомиться с полным перечнем услуг Центра поддержки экспорта можно на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также в региональном центре «Мой бизнес» (Самара, ул. Молодогвардейская, 211).
Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется по нацпроектам «Международная кооперация и экспорт», «Эффективная и конкурентная экономика».

 

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

Весь список