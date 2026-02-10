В 2026 году в Самарской области обследуют 700 гектаров лесного фонда

Инструментальное обследование планируется на территории государственного лесного фонда – в 16 лесничествах региона. Из них 600 гектаров обследуют лесники, а 100 гектаров – арендаторы лесных участков. Наибольший объем работ запланирован в Красноярском и Рачейском лесничествах.

Участки для проведения лесопатологических обследований определяются специалистами Рослесозащиты по результатам государственного лесопатологического мониторинга лесов России, а также специалистами минприроды Самарской области при выявлении неблагоприятных факторов.

«Инструментальное обследование позволяет точно определить границы повреждения лесных участков, площади погибших или повреждённых насаждений и установить причины. По итогам работ составляется акт: это большой документ, где указывается процент выборки деревьев по категориям состояния, причины и степень поражения, назначенные мероприятия, полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке. Это важно для сохранения здорового лесного фонда», – рассказал врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Так, в прошлом году по итогам лесопатологических обследований были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия с вырубкой более 5 тыс. куб. м., а именно: сплошные санитарные рубки, выборочные санитарные рубки и уборка неликвидной древесины. Основными причинами ослабления и гибели насаждений стали: лесные пожары, засуха, а из болезней леса — трутовики, корневая губка. При этом участки, пройденные сплошными рубками, определены для дальнейшего воспроизводства лесов в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», а лесопользователи обязаны выполнить эти работы на арендованных участках самостоятельно.