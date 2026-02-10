В 2026 году в Самарской области обследуют 700 гектаров лесного фонда

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
Случайным образом выбрали 25 организаций среди УК, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов, которые не имели задолженности перед предприятием и внесли авансовый платёж за декабрь.
В «РКС-Самара» определили победителей традиционной акции «В Новый год – без старых долгов»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.65
0.6
EUR 92.01
0.96
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В 2026 году в Самарской области обследуют 700 гектаров лесного фонда

172
В 2026 году в Самарской области обследуют 700 гектаров лесного фонда

Инструментальное обследование планируется на территории государственного лесного фонда – в 16 лесничествах региона. Из них 600 гектаров обследуют лесники, а 100 гектаров – арендаторы лесных участков. Наибольший объем работ запланирован в Красноярском и Рачейском лесничествах.

Участки для проведения лесопатологических обследований определяются специалистами Рослесозащиты по результатам государственного лесопатологического мониторинга лесов России, а также специалистами минприроды Самарской области при выявлении неблагоприятных факторов.

«Инструментальное обследование позволяет точно определить границы повреждения лесных участков, площади погибших или повреждённых насаждений и установить причины. По итогам работ составляется акт: это большой документ, где указывается процент выборки деревьев по категориям состояния, причины и степень поражения, назначенные мероприятия, полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке. Это важно для сохранения здорового лесного фонда», – рассказал врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Так, в прошлом году по итогам лесопатологических обследований были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия с вырубкой более 5 тыс. куб. м., а именно: сплошные санитарные рубки, выборочные санитарные рубки и уборка неликвидной древесины. Основными причинами ослабления и гибели насаждений стали: лесные пожары, засуха, а из болезней леса — трутовики, корневая губка. При этом участки, пройденные сплошными рубками, определены для дальнейшего воспроизводства лесов в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», а лесопользователи обязаны выполнить эти работы на арендованных участках самостоятельно.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
210
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
945
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
465
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
669
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
922
Весь список