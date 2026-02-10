Участник федерального проекта «Производительность труда» из Самарской области успешно представил продукцию на международной выставке AIRVent 2026

Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция» (входит в ГК «Волгопромвентиляция»), активный участник федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», принял участие в крупнейшей международной выставке климатического и холодильного оборудования AIRVent 2026. Мероприятие проходило с 3 по 6 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

НЗВЗ «Волгопромвентиляция» — современное предприятие, специализирующееся на производстве вентиляционных заготовок и воздуховодов. Продукция поставляется в 60 регионов РФ и страны СНГ

Участие завода в ключевом отраслевом событии стало демонстрацией достижений в области повышения операционной эффективности и качества продукции, которые системно достигаются в рамках реализации государственного нацпроекта.

«Стать более гибким, клиентоориентированным, выполнять в срок и в нужном объеме обязательства для каждого заказчика — такую цель мы ставили, вступая в нацпроект. Принципы бережливого производства помогают нам к ней приближаться. Внедрение лучших практик усиливает стабильность нашей работы и качество продукции», — отметил начальник производства НЗВЗ «Волгопромвентиляция» Сергей Богданов.

Выставка AIRVent 2026, собравшая 213 компаний из 7 стран, стала для завода важной площадкой для презентации продукции профессиональному сообществу, ведения прямого диалога с партнерами и изучения новейших отраслевых трендов.

«Быть участником национального проекта — это стратегически важно. Чем больше мы внедряем инструменты бережливого производства, тем устойчивее становится экономика региона и России в целом. Участие в крупной выставке AIRVent — это демонстрация того уровня качества и операционной зрелости, которых мы достигаем, в том числе за счет внутренней оптимизации», — подчеркнул директор ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция» Дмитрий Федотенков.

«Волгопромвентиляция» является участником федерального проекта «Производительность труда» с 2023 года. Успехи предприятия являются частью общей положительной динамики региона. Самарская область стабильно входит в группу лидеров России по реализации проекта. К концу 2026 года общее количество реализованных с начала программы проектов на предприятиях региона достигнет 226.

«Рост производительности труда — ключевая задача для реального сектора. Государственная поддержка через нацпроекты помогает бизнесу становиться более конкурентоспособным, а внутренние улучшения напрямую влияют на качество продукции и открывают пути к новым клиентам и рынкам», — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Справочная информация:

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Информацию о проекте можно получить на порталах: производительность.рф и эффективность.рф.

Фото - НЗВЗ "Волгопромвентиляция".