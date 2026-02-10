Участник федерального проекта «Производительность труда» из Самарской области успешно представил продукцию на международной выставке AIRVent 2026

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
Случайным образом выбрали 25 организаций среди УК, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов, которые не имели задолженности перед предприятием и внесли авансовый платёж за декабрь.
В «РКС-Самара» определили победителей традиционной акции «В Новый год – без старых долгов»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.65
0.6
EUR 92.01
0.96
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Участник федерального проекта «Производительность труда» из Самарской области успешно представил продукцию на международной выставке AIRVent 2026

220
Участник федерального проекта «Производительность труда» из Самарской области успешно представил продукцию на международной выставке AIRVent 2026

Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция» (входит в ГК «Волгопромвентиляция»), активный участник федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», принял участие в крупнейшей международной выставке климатического и холодильного оборудования AIRVent 2026. Мероприятие проходило с 3 по 6 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

НЗВЗ «Волгопромвентиляция» — современное предприятие, специализирующееся на производстве вентиляционных заготовок и воздуховодов. Продукция поставляется в 60 регионов РФ и страны СНГ

Участие завода в ключевом отраслевом событии стало демонстрацией достижений в области повышения операционной эффективности и качества продукции, которые системно достигаются в рамках реализации государственного нацпроекта.

 «Стать более гибким, клиентоориентированным, выполнять в срок и в нужном объеме обязательства для каждого заказчика — такую цель мы ставили, вступая в нацпроект. Принципы бережливого производства помогают нам к ней приближаться. Внедрение лучших практик усиливает стабильность нашей работы и качество продукции», — отметил начальник производства НЗВЗ «Волгопромвентиляция» Сергей Богданов.

Выставка AIRVent 2026, собравшая 213 компаний из 7 стран, стала для завода важной площадкой для презентации продукции профессиональному сообществу, ведения прямого диалога с партнерами и изучения новейших отраслевых трендов.

«Быть участником национального проекта — это стратегически важно. Чем больше мы внедряем инструменты бережливого производства, тем устойчивее становится экономика региона и России в целом. Участие в крупной выставке AIRVent — это демонстрация того уровня качества и операционной зрелости, которых мы достигаем, в том числе за счет внутренней оптимизации», — подчеркнул директор ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция» Дмитрий Федотенков.

«Волгопромвентиляция» является участником федерального проекта «Производительность труда» с 2023 года. Успехи предприятия являются частью общей положительной динамики региона. Самарская область стабильно входит в группу лидеров России по реализации проекта. К концу 2026 года общее количество реализованных с начала программы проектов на предприятиях региона достигнет 226.

«Рост производительности труда — ключевая задача для реального сектора. Государственная поддержка через нацпроекты помогает бизнесу становиться более конкурентоспособным, а внутренние улучшения напрямую влияют на качество продукции и открывают пути к новым клиентам и рынкам», — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Справочная информация:

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Информацию о проекте можно получить на порталах: производительность.рф и эффективность.рф.

Фото - НЗВЗ "Волгопромвентиляция".

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
210
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
945
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
465
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
669
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
922
Весь список