Династия моей семьи началась с бабушки. Она была мудрой женщиной и направила одного сына в инженеры, а другого — в медицинские работники.
В губернии работает уникальная медицинская семья: история династии Рыжовых насчитывает более 250 лет
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
Жители Самары могут позволить себе 14 свиданий в месяц

211
жители Самары могут позволить себе 14 свиданий в месяц

 

Больше всего свиданий в месяц могут позволить себе жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга

 

2ГИС проанализировал, где проще организовать идеальное свидание, сколько оно будет стоить и сколько свиданий в месяц на среднюю зарплату могут себе позволить жители городов-миллионников. Больше всего романтических встреч могут устроить москвичи, петербуржцы и екатеринбуржцы, при этом доля ресторанов с подходящей атмосферой выше в Сибири и на Урале. 

Где больше мест для романтических встреч

В 2025 году в 2ГИС появился ИИ-поиск по вайбам — он помогает находить места с нужной атмосферой, например, для свидания. По расчётам ИИ-поиска 2ГИС, в феврале 2026 года 15% ресторанов в миллионниках идеально подходят для свиданий — в них уютная атмосфера, красивый интерьер, приглушённый свет и хорошие отзывы посетителей о проведённых романтических вечерах.

 

​​Наиболее высокая всего доля ресторанов для свиданий — в Новосибирске (22,9% ресторанов с вайбом «Свидание»), Омске (22,8%), Челябинске (16,8%), Уфе (15,1%) и Перми (14,3%). По абсолютному числу ресторанов с атмосферой свидания лидером стал Санкт-Петербург — в городе 134 таких заведения. На втором месте Москва (83), на третьем — Новосибирск (48).

Сколько стоит свидание

В расчёте средней стоимости свидания в городах-миллионниках учитывались две ключевые статьи расходов: ужин на двоих в ресторане с вайбом «Свидание» и букет из семи красных роз. Стоимость ужина определялась на основе среднего чека в заведениях с вайбом «Свидание». Средний чек отображается в карточках заведений общепита в 2ГИС, стоимость букетов — на вкладке «Цены» в карточках цветочных магазинов. 

 

В 2026 году средняя стоимость свидания в подходящем по атмосфере месте в городах-миллионниках составила 5 397 ₽. Дешевле всего свидание обходится в Воронеже (4 594 ₽), Уфе (4 603 ₽) и Челябинске (4 823 ₽). Самые высокие траты — в Москве (6 975 ₽), Санкт-Петербурге (5 942 ₽) и Красноярске (5 893 ₽). 

Индекс свидания

На основе средней стоимости свидания и данных Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионах (за октябрь 2025) эксперты рассчитали индекс свидания для каждого города — сколько романтических встреч можно организовать на среднюю зарплату в месяц. 

 

Больше всего свиданий (относительно высокая стоимость свидания в столице нивелируется высоким уровнем зарплат) могут позволить себе жители Москвы (24 свидания в месяц). В топ-3 также вошли жители Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, здесь жители могут сходить на 20 и 18 свиданий в месяц соответственно. В среднем жители городов-миллионников могут позволить себе 16 свиданий в месяц. 

 

2ГИС считает Индекс свидания третий год подряд. По сравнению с прошлым годом Индекс вырос на два пункта — в среднем, жители крупных городов могут позволит себе 16 свиданий в месяц против 14 годом ранее. Стоимость свидания незначительно сократилась (на 2,4%) за счёт цены цветов (набор из семи красных роз стал дешевле на 3%) и среднего чека на двоих в ресторане (он стал меньше на 2%).

