Почти 70% самарцев готовы отказаться от трудоустройства в новую компанию при повышении зарплаты

Две трети работающих соискателей в Самарской области (66%) готовы отказаться от перехода в новую компанию, если текущий работодатель предложит им повышение зарплаты. Такие данные показал опрос[1], проведенный экспертами Talantix, облачной CRM-системы для рекрутинга (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru).



Согласно результатам исследования, именно повышение дохода стало главным аргументом для тех, кто готов принять встречное предложение от текущего работодателя и отказаться от перехода в другую компанию, даже если уже начал искать новую работу. При этом для части сотрудников важны и другие условия: 25% готовы остаться на старом месте при повышении в должности, 19% — если им предложат интересный проект, 14% — при изменении графика работы, а 12% — в случае перевода в другой отдел. В то же время 9% опрошенных заявили, что не примут контроффер[2] ни при каких условиях.



«По данным Talantix, с контроффером хотя бы раз в жизни сталкивались 43% респондентов из Самарской области. Из них 18% соглашались остаться в компании, а 25% — все равно увольнялись, несмотря на улучшенные условия. Контроффер по-прежнему остается для работодателей действенным инструментом удержания кадров, но его сложно назвать универсальным. Для большинства кандидатов ключевым фактором все еще является уровень дохода. Однако почти каждый второй респондент обращает внимание и на нематериальные аспекты: карьерный рост и интересные проекты. Это говорит о том, что рынок труда становится более осознанным: сотрудники уходят не только за деньгами, но и за смыслом, развитием и балансом», — комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.



Где встречные предложения наиболее эффективны



Готовность принять контроффер с повышением зарплаты чаще всего встречается среди специалистов в сфере информационных технологий и рабочего персонала — по 61% в каждой категории. Кроме того, высокие показатели наблюдаются среди сотрудников области закупок (59%), маркетинга, рекламы и PR (58%), а также у работников производства и сервисного обслуживания (57%).



Интерес к нематериальным преимуществам компании различается в зависимости от профессии. Так, возможность участия в интересном проекте особенно актуальна для специалистов в сфере искусства, развлечений и массмедиа (34%), а также для ИТ-кадров (33%). Повышение в должности чаще всего мотивирует представителей высшего и среднего менеджмента (33%) и ИТ-сферы (29%). Удобный график работы чаще других привлекает представителей креативных индустрий (26%), а также сотрудников медицины и фармацевтики (25%).



Почему сотрудники уходят, несмотря на встречные предложения работодателя



Среди участников опроса из Самарской области оказалось всего 9% тех, кто не готов принять контроффер даже при увеличении зарплаты. Главной причиной стало сильное выгорание — на это указали 56% респондентов из тех, кто вообще не рассматривает возможность остаться на текущем месте работы. На втором месте — разногласия с руководством (36%), на третьем — неподходящие условия работы (30%). Также сотрудники отказываются от встречных предложений, потому что хотят сменить отрасль (29%), коллектив (26%) или планируют переезд (5%).



Интересно отметить, что причины отказа различаются в зависимости от пола. Женщины чаще мужчин не готовы оставаться в компании из-за сильного выгорания (56% против 43%), тогда как мужчины чаще называют разногласия с руководством (38% против 33%).