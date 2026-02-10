Фильмы будут проверять на наличие дискредитации традиционных ценностей

Фильмы без прокатного удостоверения будут проверять на предмет дискредитации традиционных ценностей. Об этом стало известно из публикации документов 9 февраля на сайте официального интернет-портала правовой информации.

Как следует из документов, проверку инициируют после получения обращения с жалобой. В Министерстве культуры будет созван совет, который вправе дать соответствующие рекомендации. Для дополнительной оценки Минкульт может запросить позиции образовательных и культурных учреждений, а также деятелей искусства и «иных лиц».

Приказ вступит в силу с 1 марта 2026 года, пишут "Известия".