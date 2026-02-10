Разыскивается пропавшая девочка из Новокуйбышевска

Сотрудники ОМВД России по г. Новокуйбышевску устанавливают местонахождение несовершеннолетней жительницы города Новокуйбышевска, учащейся школы Алисы Ремизовой 2010 года рождения, которая 09.02.2026 года примерно в 17.00 ушла из дома по улице Дзержинского и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Полицейские проверяют места возможного нахождения разыскиваемой. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей несовершеннолетней, опрашивают знакомых, отрабатывают места возможного ее появления. Сотрудники полиции распространили ориентировку с приметами разыскиваемой среди личного состава полиции, организаций правоохранительной направленности и волонтерских организаций.

Приметы: на вид 16 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы русые каре длиной до плеч с челкой «шторкой», лицо европейского типа, бледное, глаза карие.

Была одета: удлиненная демисезонная черная куртка с капюшоном свободного кроя, снуд кофейного цвета, черные джинсы свободного кроя, ботинки черные. Носит очки в круглой оправе, на улице их снимает.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба обратиться в отдел полиции города Новокуйбышевска или по телефону дежурной части ОМВД России по г. Новокуйбышевску 8 (84635) 6- 67-81, 112 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8-999 -701-02-33.