Династия моей семьи началась с бабушки. Она была мудрой женщиной и направила одного сына в инженеры, а другого — в медицинские работники.
В губернии работает уникальная медицинская семья: история династии Рыжовых насчитывает более 250 лет
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
Разыскивается пропавшая девочка из Новокуйбышевска

215
Разыскивается пропавшая девочка из Новокуйбышевска

Сотрудники ОМВД России по г. Новокуйбышевску устанавливают местонахождение несовершеннолетней жительницы города Новокуйбышевска, учащейся школы Алисы Ремизовой 2010 года рождения, которая 09.02.2026 года примерно в 17.00 ушла из дома по улице Дзержинского и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Полицейские проверяют места возможного нахождения разыскиваемой. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей несовершеннолетней, опрашивают знакомых, отрабатывают места возможного ее появления. Сотрудники полиции распространили ориентировку с приметами разыскиваемой среди личного состава полиции, организаций правоохранительной направленности и волонтерских организаций.

Приметы: на вид 16 лет, рост 160-165 см, худощавого  телосложения, волосы русые каре длиной до плеч с челкой «шторкой», лицо европейского типа, бледное, глаза карие.

Была одета: удлиненная демисезонная черная куртка с капюшоном свободного кроя, снуд кофейного цвета, черные джинсы свободного кроя, ботинки черные. Носит очки в круглой оправе, на улице их снимает.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба обратиться в отдел полиции города Новокуйбышевска или по телефону дежурной части ОМВД России по г. Новокуйбышевску 8 (84635) 6- 67-81, 112 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8-999 -701-02-33.

Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
217
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
954
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
467
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
671
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
922
