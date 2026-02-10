Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
Случайным образом выбрали 25 организаций среди УК, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов, которые не имели задолженности перед предприятием и внесли авансовый платёж за декабрь.
В «РКС-Самара» определили победителей традиционной акции «В Новый год – без старых долгов»
Трудовых мигрантов обяжут содержать членов своей семьи

Трудовых мигрантов обяжут содержать членов своей семьи, приехавших в Россию вместе с ними. О планах ввести новую обязанность для работающих в РФ иностранцев сообщают «Ведомости».

Мера будет действовать в отношении тех членов семьи иностранца, кто находится у него на иждивении. Трудящийся должен будет обеспечивать их на уровне не ниже прожиточного минимума того российского региона, где они проживают. При этом прожиточный минимум будет умножаться на специальный региональный коэффициент.

Соответствующие поправки в закон о правовом положении иностранных граждан в России разработало Министерство финансов. Предлагаемые изменения с учетом доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В случае их принятия, новые нормы вступят в силу с 1 января 2027 года.

10 февраля 2026 13:25
Под линией электропередач в 500 киловольт в охранной зоне 40 метров от контактного провода - между г. Зеленоград (Москва) и посёлком Андреевка (Московская область) находятся множество магазинов, парикмахерских, рынок, разных ларьков и шаурмячных, рестораны, кафе и двух этажные гаражи в которых и живут и работают представители Азии и Кавказа, Откуда у них свет, вода и канализация остаётся только гадать. Где МВД, Прокуратура, Миграционная служба, Собянин с Воробъёвым? Где власть Москвы и хотя-бы Солнечногорского района. А это всё в 50 км. от стен Кремля. Уж если здесь такой бардак то что творится в 100 километрах за МКАДом.
