В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
Случайным образом выбрали 25 организаций среди УК, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов, которые не имели задолженности перед предприятием и внесли авансовый платёж за декабрь.
В «РКС-Самара» определили победителей традиционной акции «В Новый год – без старых долгов»
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Облако Билайн вошло в топ облачных сервисов по версии Роскачества

Облако Билайн вошло в топ облачных сервисов по версии Роскачества

Сервис облачного хранения данных Облако Билайн вошел в тройку лучших облачных приложений для Android и в пятерку лидеров для iOS по итогам исследования Центра цифровой экспертизы Роскачества. Эксперты проанализировали наиболее популярные облачные сервисы, оценив их функциональность, безопасность, удобство использования и прозрачность работы с пользовательскими данными.
В исследовании рассматривались десять сервисов облачного хранения данных. Специалисты тестировали ключевые пользовательские сценарии — загрузку файлов, синхронизацию, совместный доступ, офлайн-режим, а также анализировали страницы приложений в магазинах и особенности обработки данных.


Отдельное внимание было уделено безопасности передачи информации. Эксперты перехватывали сетевой трафик приложений с помощью специализированного ПО и проверяли его на наличие незашифрованных данных. По итогам проверки уязвимости обнаружены не были ни у одного из сервисов. При этом трекеры активности пользователей отсутствовали только в двух приложениях, в том числе Облако Билайн, тогда как в большинстве других сервисов выявлено от одного до семи сторонних трекеров.  
Эксперты отметили, что Облако Билайн демонстрирует высокие показатели безопасности: данные передаются и хранятся в зашифрованном виде, приложение запрашивает только необходимые разрешения и не содержит рекламных трекеров, то есть приложение не отслеживает активность пользователей. Среди функциональных особенностей сервиса выделяется встроенный инструмент поиска и удаления дубликатов файлов, возможность резервного копирования данных устройства, удобные механизмы сортировки и фильтрации файлов, а также поддержка офлайн-доступа.
По версии для Android приложение получило высокие оценки за корректную навигацию, синхронизацию между устройствами, адаптацию для планшетов и отсутствие рекламы. В версии для iOS эксперты отдельно отметили удобную организацию хранения фотографий и видео, а также инструменты оптимизации пространства.


Согласно данным Роскачества, 41% россиян используют облачные сервисы исключительно для личных целей, еще 30% — одновременно для работы и личных задач. При этом лишь треть пользователей осведомлены о вопросах безопасности данных, тогда как 13% вовсе не задумываются о защите информации в облачных сервисах.
Инфраструктура Облака Билайн размещена на территории России, а пользовательские данные хранятся в зашифрованном виде, что обеспечивает соответствие требованиям российского законодательства в области защиты персональной информации.
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
210
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
945
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
465
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
669
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
922
