В Алексеевском районе в ДТП районе пострадала пятимесячная девочка
В Алексеевском районе в ДТП районе пострадала пятимесячная девочка
В Тольятти местный житель помог найти ребенка
В Тольятти местный житель помог найти ребенка
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России после ухода из страны
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России после ухода из страны
В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода
В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода
жители Самары потратят на подарок к 14 февраля в среднем 8 000 рублей
Жители Самары потратят на подарок к 14 февраля в среднем 8 000 рублей
Фильмы будут проверять на наличие дискредитации традиционных ценностей
Фильмы будут проверять на наличие дискредитации традиционных ценностей
Стали известны требования ЕГЭ для абитуриентов медицинских вузов
Стали известны требования ЕГЭ для абитуриентов медицинских вузов
В Самаре за два месяца 6 человек погибло от отравления газом
В Самаре за два месяца 6 человек погибло от отравления газом
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
В Самаре за два месяца 6 человек погибло от отравления газом

136
В Самаре за два месяца 6 человек погибло от отравления газом

Об этом рассказал глава города Иван Носков.

В областной столице за декабрь и январь произошло 15 случаев ЧП, связанных с отравлением бытовым газом. 6 человек погибли, еще 28 – пострадали, в том числе дети.

Чаще всего это происходить банально и буднично: "тихий убийца" подбирается к людям во сне, и они больше не просыпаются.

- Поручил всем контролирующим органам действовать бескомпромиссно и в ходе проверок выносить не только предписания об исправлении недостатков, но и отключать газ, если имеется риск чрезвычайной ситуации, связанной с неисправностью дымоходов или оборудования, - заявил Иван Носков.

Проверки служб начались в январе и будут проходить в регулярном режиме. Узнать дату визита специалисты можно на сайте газовой компании, пишет 450Медиа.

С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
843
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
368
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
656
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
898
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2858
