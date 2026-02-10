В Самаре за два месяца 6 человек погибло от отравления газом

Об этом рассказал глава города Иван Носков.

В областной столице за декабрь и январь произошло 15 случаев ЧП, связанных с отравлением бытовым газом. 6 человек погибли, еще 28 – пострадали, в том числе дети.



Чаще всего это происходить банально и буднично: "тихий убийца" подбирается к людям во сне, и они больше не просыпаются.



- Поручил всем контролирующим органам действовать бескомпромиссно и в ходе проверок выносить не только предписания об исправлении недостатков, но и отключать газ, если имеется риск чрезвычайной ситуации, связанной с неисправностью дымоходов или оборудования, - заявил Иван Носков.



Проверки служб начались в январе и будут проходить в регулярном режиме. Узнать дату визита специалисты можно на сайте газовой компании, пишет 450Медиа.