Я нашел ошибку
Главные новости:
В Алексеевском районе в ДТП районе пострадала пятимесячная девочка
В Алексеевском районе в ДТП районе пострадала пятимесячная девочка
В Тольятти местный житель помог найти ребенка
В Тольятти местный житель помог найти ребенка
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России после ухода из страны
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России после ухода из страны
В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода
В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода
жители Самары потратят на подарок к 14 февраля в среднем 8 000 рублей
Жители Самары потратят на подарок к 14 февраля в среднем 8 000 рублей
Фильмы будут проверять на наличие дискредитации традиционных ценностей
Фильмы будут проверять на наличие дискредитации традиционных ценностей
Стали известны требования ЕГЭ для абитуриентов медицинских вузов
Стали известны требования ЕГЭ для абитуриентов медицинских вузов
В Самаре за два месяца 6 человек погибло от отравления газом
В Самаре за два месяца 6 человек погибло от отравления газом
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.65
0.6
EUR 92.01
0.96
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самары потратят на подарок к 14 февраля в среднем 8 000 рублей

56
жители Самары потратят на подарок к 14 февраля в среднем 8 000 рублей

Аналитики Авито узнали у жителей Самары, будут ли они отмечать День всех влюбленных, как они проведут этот праздник и что хотят получить в подарок. Оказалось, что в этом году праздновать 14 февраля будут почти половина опрошенных, а самый желанный подарок — романтический ужин. 

Отмечать День святого Валентина в этом году будут почти половина (45%) жителей Самары, и в основном — молодежь 18-24 лет. А 6% будут праздновать День Петра и Февронии — это чаще опрошенные старше 55 лет (18%). Еще 4% хотели бы отметить День всех влюбленных, но столкнулись с непониманием партнера. 

При этом почти во всех парах ожидания от праздника совпадают — 50% легко определились с планами, а 47%, хоть и с нюансами, но достигли общих договоренностей. Совсем разные взгляды на День святого Валентина всего у 3% опрошенных. 

Что хотят получить в подарок

Примечательно, что для многих опрошенных сам праздник — уже подарок. Так, 24% хотели бы получить на День всех влюбленных от своей половинки просто романтический ужин. Еще 23% обрадовались бы небольшому путешествию или выходным вдвоем. А 22% и вовсе ответили, что подарок им не важен. В основном это молодежь 18-24 лет.

Также среди желанных подарков — цветы (20%), ювелирные украшения или бижутерия (13%) и парфюмерия (12%). Эти категории в основном отмечали женщины. Мужчины же больше были бы рады какому-то гаджету — например, смарт-часам или наушникам (16%), или какому-то хорошему алкогольному напитку (10%). А молодежь 18-24 лет чаще выбирала фотосессию вдвоем (15%), мягкие игрушки (15%) и подарки ручной работы (14%).

Сколько тратят и где покупают

В среднем опрошенные планируют потратить на подарок ко Дню всех влюбленных 8 000 рублей. Причем мужчины закладывают бюджет на треть больше. Вместе с тем, 10% хотят уложиться в 2 000 рублей, 56% — в сумму от 2 000 до 5 000 рублей. Еще 16% готовы потратить от 5 000 до 10 000 рублей, а 19% — еще больше. 

Покупать подарки к романтичному празднику в основном планируют на онлайн-платформах (58%). Еще 27% отправятся в офлайн-магазины, а 15% — на сайты или в приложения конкретных брендов. 

Соцсети и красные флаги

При этом 35% опрошенных признаются, что часто вдохновляются идеями для праздника в соцсетях. Еще четверти (29%) иногда хочется повторить что-то увиденное в ленте. Впрочем, также 29% совсем не обращают внимание на такой контент, но 7% говорят о его негативном влиянии — такие посты вызывают чувство неполноценности.

Также 50% признаются, что не ищут красных флагов в этом празднике, ведь главное — сами отношения. А вот 15% расстроились бы, если бы им не подарили подарок. 13% — если бы вручили что-то обычное, «для галочки», а 7% — если бы подарок преподнесли без тепла и внимания.  

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
843
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
368
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
656
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
898
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2858
Весь список