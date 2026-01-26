Самарец погасил долг по алиментам в 800 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов

Ограничение в праве управления авто и выезда за границу побудили должника-алиментщика полностью погасить долг перед ребенком.

Житель г. Самары задолжал своему сыну свыше 800 тысяч рублей. Погашать задолженность мужчина не спешил, в связи с чем сотрудниками органов принудительного исполнения в отношении должника по алиментам были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны и в праве управления транспортными средствами.

Наложенные ограничения побудили мужчину полностью погасить задолженность, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области