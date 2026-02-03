Самарские единороссы отправили гуманитарный конвой жителям Белгородской области

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Самарской области откликнулось на срочный запрос от партийцев из Белгородской области. Причиной запроса стало ухудшение обстановки в приграничных районах, новые обстрелы и возникшие проблемы с поставками товаров первой необходимости в ряд населённых пунктов.

3 февраля 2026 года из Самары в гуманитарный центр «Единой России» в Белгородской области отправилась крупная партия помощи - более 40 тонн.

Зам.секретаря Самарского реготделения партии, врио заместителя губернатора Самарской области Александр Фетисов отметил: «У нас чувство большой сопричастности тем людям, которые сегодня живут в приграничных территориях, в том числе, в Белгородской области. Жители этого региона подвергаются бомбардировке со стороны нацистского режима. И, конечно же, это наш долг, как россиян, как людей, которые с большой ответственностью относятся к ситуации, которая складывается, в частности, в Белгородской области, к людям. Наши земляки собрали гуманитарный груз. Сюда вошло все самое необходимое: продукты питания, средства гигиены, товары для детей. И в кратчайшее время груз будет доставлен».

Депутат Думы г.о. Самара Алексей Дегтев отметил: «В очередной раз вся Самарская область протянула руку помощи нашим соседям, нашим соотечественникам. Сегодня мы отправляем две большие машины жителям Белгородской области. По призыву партии «Единая Россия» - все откликнулись: Дума городского округа Самары, депутатский корпус, жители региона. Мы своих нигде не бросаем».

Акцию по сбору гуманитарки поддержали все 45 местных отделений партии в губернии. Координатором отправки выступил руководитель штаба «Молодой Гвардии Единой России» в регионе, депутат гордумы и заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Антон Родионов: «В этот раз помогаем жителям Белгородской области. У нас заявка пришла в экстренном порядке в январе. Мы собираем груз, продукты питания с длительным сроком хранения, газовые баллоны, преднадлежности химические, бытовые, чтобы оснастить пункты временного размещения. Большие заявки, конечно, от нескольких пунктов. Все это мы сейчас централизованно собирали на протяжении двух последних недель. Собирали на базе местных отделений партий, местных штабов «Молодой Гвардии», к сбору подключались депутаты, общественники. Много волонтёрских центров помогали, которые формировали эту гуманитарную помощь на базе ТОСов. Действительно, собирали всей Самарой и всей Самарской областью».

В список вошли товары, составляющие основу продовольственного набора: чай, сахар, мука, питьевая вода, консервы, крупы, растительное масло, макаронные изделия, бакалея, кондитерские изделия: печенье, пряники и сгущённое молоко. Груз предназначен для гуманитарного центра ЕР и пунктов временного размещения. Белгородской области.

Эта акция продолжает традицию самарских единороссов по поддержке жителей приграничных территорий. Ранее партия уже неоднократно направляла гуманитарные грузы в Курскую область, а в прошлом году — в Белгородскую область и новые регионы России. Общий объем помощи, отправленной с начала специальной военной операции, уже превысил 400 тысяч тонн.

Груз из Самары, как и помощь от других региональных отделений партии, в Белгородской области лично встретит Секретарь Генерального Совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. Он проконтролирует разгрузку и дальнейшее распределение помощи, а также проведет рабочие встречи с местными властями для координации дальнейшей поддержки населения, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-служойа Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"