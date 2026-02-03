Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Самарской области на уровне «AА(RU)» с прогнозом «Позитивный». По мнению аналитиков АКРА, кредитный рейтинг Самарской области соответствует группе регионов с высоким уровнем кредитоспособности и финансовой устойчивости.

Подтверждение кредитного рейтинга Самарской области на столь высоком уровне является объективной независимой оценкой качества управления бюджетным процессом и инвестиционной привлекательности региона для инвесторов.

«Позитивный» прогноз рейтинга свидетельствует о намерении рейтингового агентства АКРА в случае благоприятного социально-экономического развития региона повысить уровень кредитного рейтинга Самарской области в среднесрочной перспективе. Основными факторами, оказавшими влияние на подтверждение рейтинга, являются ответственная бюджетная политика, отсутствие нарушений бюджетного законодательства, хорошая ликвидность, низкий уровень долговой нагрузки благодаря проведению эффективной политики управления государственным долгом.

Дальнейшее повышение кредитного рейтинга Самарской области будет способствовать снижению стоимости привлекаемых заимствований, позволит проводить более эффективную долговую политику, облегчая инвесторам задачу оценки надежности вложений, что приведет к росту не только портфельных, но и прямых инвестиций в экономику области.

Врио заместителя председателя Правительства - министра финансов Ольга Собещанская добавила:

«Важно отметить, что регион активно инвестирует в развитие инфраструктуры и социальной сферы. Существенный объем капитальных расходов направляется на реализацию национальных проектов, строительство и модернизацию объектов здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры. По оценке Минфина России, Самарская область относится к группе субъектов Российской Федерации с высоким уровнем долговой устойчивости, что подтверждает сохранение регионом экономически безопасной долговой нагрузки».