О вреде неправильных перекусов 2 февраля рассказала основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.
Врач: частые и неправильные перекусы могут привести к развитию серьезных заболеваний
Супруги Юлия и Сергей воспитывают четырёх сыновей. Теперь в их семье пять детей. Малыша планируют назвать Сергеем — в честь папы.
В Перинатальном центре Самары прошла торжественная выписка пятого ребёнка, который родился в семье участника СВО
На мосту через реку Сок в Самарской области грузовики тяжелее 36 тонн должны ехать по другим федеральным и региональным дорогам в объезд моста.
На мосту через реку Сок в Самарской области ограничено движение грузовиков до конца 2027 года
Движение на участке км 890 – км 972 трассы М-5 «Урал» (Ставропольский и Сызранский районы, г. о. Жигулевск) восстановлено для всех видов транспорта.
️ В регионе на двух  участках федеральной трассе М-5 «Урал» продлён запрет для автобусов
Контрольный матч. «Крылья Советов» – «Торпедо»– 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
«Крылья Советов» в первом матче зимних сборов обыграли «Торпедо»
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Работа переправы «Самара — Рождествено» осуществляется с учётом ледовой обстановки на акватории Волги.
С 4 февраля изменится место отправления судов на переправе «Самара — Рождествено»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Самарской области

259
По мнению аналитиков АКРА, кредитный рейтинг Самарской области соответствует группе регионов с высоким уровнем кредитоспособности и финансовой устойчивости. 

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Самарской области на уровне «AА(RU)» с прогнозом «Позитивный». По мнению аналитиков АКРА, кредитный рейтинг Самарской области соответствует группе регионов с высоким уровнем кредитоспособности и финансовой устойчивости. 
Подтверждение кредитного рейтинга Самарской области на столь высоком уровне является объективной независимой оценкой качества управления бюджетным процессом и инвестиционной привлекательности региона для инвесторов.
 «Позитивный» прогноз рейтинга свидетельствует о намерении рейтингового агентства АКРА в случае благоприятного социально-экономического развития региона повысить уровень кредитного рейтинга Самарской области в среднесрочной перспективе. Основными факторами, оказавшими влияние на подтверждение рейтинга, являются ответственная бюджетная политика, отсутствие нарушений бюджетного законодательства, хорошая ликвидность, низкий уровень долговой нагрузки благодаря проведению эффективной политики управления государственным долгом. 
Дальнейшее повышение кредитного рейтинга Самарской области будет способствовать снижению стоимости привлекаемых заимствований, позволит проводить более эффективную долговую политику, облегчая инвесторам задачу оценки надежности вложений, что приведет к росту не только портфельных, но и прямых инвестиций в экономику области. 
Врио заместителя председателя Правительства - министра финансов Ольга Собещанская добавила:
«Важно отметить, что регион активно инвестирует в развитие инфраструктуры и социальной сферы. Существенный объем капитальных расходов направляется на реализацию национальных проектов, строительство и модернизацию объектов здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры. По оценке Минфина России, Самарская область относится к группе субъектов Российской Федерации с высоким уровнем долговой устойчивости, что подтверждает сохранение регионом экономически безопасной долговой нагрузки».

 

