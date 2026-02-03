Более 1200 человек приняли участие в  лыжном фестивале «Сокольи Горы» в Самаре

В Самаре подвели итоги XII лыжного фестиваля «Сокольи Горы». В этом году на территории лыжного комплекса спортивной школы «Чайка» он объединил более 1200 участников – жителей и гостей Самары, а также участников из других регионов и стран.



В субботу, 31 января, участники соревновались в свободном стиле на дистанциях 2,5 км, 10, 30 и 50 км. Среди женщин на самой продолжительной дистанции в шестерку сильнейших вошли Вероника Лопатина из Перми, Анастасия Добдина из Саратова, Екатерина Степанова из Самары, Татьяна Соколова из Балаково, Мария Мальчикова из Самары и Ирина Веселова, представлявшая Северодвинск. Среди мужчин – Владимир Фролов (Казань), Андрей Бабичев (Переславль), Александр Элекин (с. Кошки), Степан Малков (Котовск), Илья Кузнецов (пгт. Белоомут) и Александр Шабанов (Ульяновск). В воскресенье состоялись старты на 2,5 км, 10 и 30 км в классическом стиле. Все результаты доступны на платформе Russia Loppet: russialoppet.ru/results/2026/246672/ (классический стиль), russialoppet.ru/results/2026/845/ (свободный стиль).



Все спортсмены, принявшие участие в Самарском лыжном фестивале «Сокольи горы» на дистанциях 10, 30, 50 км и ночной гонке на 6 и 12 км, награждены памятными медалями финишера, а победители и призеры - медалями, дипломами и подарками от партнеров.





Фото: пресс-служба администрации Самары