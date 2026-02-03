Самарец награжден медалью «За отвагу» за выполнение задач на СВО

2 февраля жителю города Самары Сергею Луженкову была вручена государственная награда – медаль «За отвагу». В ходе специальной военной операции он проявил храбрость и отвагу при обороне городов Артемовска и Соледара Донецкой Народной Республики, под его руководством подразделение не допустило прорыва противника на участке обороны батальона. Государственную награду, присужденную Указом Президента России Владимира Владимировича Путина, военнослужащему передал глава города Самары Иван Носков.



Свою военную карьеру Сергей Луженков начал в 104-й воздушно-десантной дивизии, где дослужился до звания гвардии капитана. Ранее он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище по специальности «Командная тактическая воздушно-десантных войск» и получил квалификацию инженера. В 1999-2000 годы принимал участие в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе в должности командира отдельной разведывательной роты.



С 2023 по 2024 годы Сергей Луженков выполнял боевые задачи в зоне проведения СВО. После возвращения изъявил желание попробовать себя в муниципальной службе и с 2025 года занимает должность консультанта администрации Промышленного района городского округа Самара.

Фото: пресс-служба администрации Самары