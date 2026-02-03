Я нашел ошибку
Главные новости:
О вреде неправильных перекусов 2 февраля рассказала основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.
Врач: частые и неправильные перекусы могут привести к развитию серьезных заболеваний
Супруги Юлия и Сергей воспитывают четырёх сыновей. Теперь в их семье пять детей. Малыша планируют назвать Сергеем — в честь папы.
В Перинатальном центре Самары прошла торжественная выписка пятого ребёнка, который родился в семье участника СВО
На мосту через реку Сок в Самарской области грузовики тяжелее 36 тонн должны ехать по другим федеральным и региональным дорогам в объезд моста.
На мосту через реку Сок в Самарской области ограничено движение грузовиков до конца 2027 года
Движение на участке км 890 – км 972 трассы М-5 «Урал» (Ставропольский и Сызранский районы, г. о. Жигулевск) восстановлено для всех видов транспорта.
️ В регионе на двух  участках федеральной трассе М-5 «Урал» продлён запрет для автобусов
Контрольный матч. «Крылья Советов» – «Торпедо»– 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
«Крылья Советов» в первом матче зимних сборов обыграли «Торпедо»
В Госдуме напомнили о праве граждан требовать перерасчета за некачественные ЖКУ
Впервые температура на Кубе упала до 0°
Работа переправы «Самара — Рождествено» осуществляется с учётом ледовой обстановки на акватории Волги.
С 4 февраля изменится место отправления судов на переправе «Самара — Рождествено»
С детства – в гармонии с природой: в России проходит онлайн-олимпиада по экологии

289
Онлайн-олимпиада по экологии проходит с 3 февраля до 2 марта 2026 года в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».

С 3 февраля до 2 марта 2026 года в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» на образовательной платформе Учи.ру проходит Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии. Школьники 1-11 классов научатся бережно относиться к природе и узнают об основах разумного потребления. Олимпиада бесплатна и доступна для всех учащихся.  (6+)
«В России ведётся системная работа по сохранению окружающей среды: расчищают водные объекты, восстанавливают леса, ликвидируют объекты накопленного вреда, защищают редкие виды животных. Принять участие в укреплении экологического благополучия страны может каждый. Формировать ответственное отношение к природным ресурсам необходимо с детства. Олимпиада поможет школьникам узнать, как наши действия влияют на окружающий мир, и сформировать основы экологичного поведения», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от Учи.ру. Для успешного прохождения олимпиады не требуется углублённых знаний школьной программы. В заданиях ребёнка ждёт не только полезная, но и интересная информация и факты об окружающем мире. В этом году участникам предстоит узнать, как себя вести в заповеднике, почему полезно разделять мусор, можно ли превратить свалку в курорт, и какой журавль встречается только в России. Отдельное место в заданиях получила тема личного вклада в экологическое благополучие. 
«Олимпиада помогает школьникам увидеть мир как единую экосистему, где их собственные решения имеют значение. Ребёнок отправляется в экологическое приключение: учится распознавать растения и животных, погружается в работу заповедников, узнаёт о важной роли волонтёров и принципах осознанного потребления. Мы показываем, что забота об окружающей среде – это ежедневные решения каждого из нас. Выполняя задания, школьники открывают для себя ценность природных ресурсов и узнают об инструментах, которые помогут им осознанно относиться к природе в реальной жизни», – отметила руководитель департамента олимпиад Учи.ру Дарья Островская.
Школьникам помогут подготовится к интеллектуальному состязанию на экологических уроках. Волонтёры Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» в поддержку олимпиады проведут лекции в регионах России.
«Наше Движение объединяет десятки тысяч людей, которые искренне хотят сделать природу лучше уже сегодня. Волонтёры организовывают раздельный сбор, помогают животным, сокращают углеродный след и делятся этими практиками с другими. Именно поэтому мы с особым теплом поддерживаем эту олимпиаду уже третий год. На наших лекциях школьники не просто повторяют материал — они открывают для себя новые удивительные факты, встречаются с людьми, которые уже влияют на экологическую ситуацию в своих городах. Только наши ежедневные осознанные выборы определят, какой будет природа завтра», – отметил Председатель Совета Движения «Экосистема» Андрей Руднев», – отметил Председатель Совета Движения «Экосистема» Андрей Руднев.
Все участники онлайн-олимпиады получат сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результатов, а преподаватели – благодарственные письма. Организаторами экопросветительской инициативы шестой год подряд выступают АНО «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру. Олимпиада проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Партнёры проекта – Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема», компания СИБУР и Всероссийская программа экологических уроков «Вторая жизнь пластика».

 

Фото:  АНО «Национальные приоритеты»

