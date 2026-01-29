В Самаре наградили участников экологической акции «Переработай батарейку — спаси ёжика»

В историческом здании «Дача купца Головкина» в Самаре подвели итоги одной из самых массовых экологических акций региона — «Сдай батарейку — спаси ёжика». Мероприятие было организовано в рамках федерального партийного проекта «Зелёная экономика» партии «Единая Россия».

Впервые к сбору опасных отходов подключилось рекордное количество дошкольных и школьных учреждений 63-его региона — 63 школы и 39 детских садов. Благодаря этому более 70 000 юных жителей Самарской области на практике усвоили правила обращения с небезопасными отходами. Главным итогом проекта стали не только 3,5 тонны собранных батареек, но и экологическое просвещение.

Суть акции была донесена до детей через понятную метафору: одна выброшенная в природу батарейка может отравить почву и воду на территории, где обитает целая семья ежей. Такой подход, связывающий конкретное действие с его последствиями, доказал свою эффективность.

«Мы не просто собирали батарейки — мы выстроили чёткую и работающую цепочку: "урок — контейнер — перевозка — завод". Главный результат — то, что дети знают точно: батарейку нужно выбрасывать в отдельный контейнер. Такие простые правила, усвоенные в детстве, остаются с человеком на всю жизнь и формируют нашу экологическую культуру», — отметил председатель общественного совета проекта Вячеслав Нечаев.

«Ребята активно собирали батарейки в своих школах и детских садах. Три с половинной тонны! Теперь юные самарцы сами объяснят друзьям, почему батарейку нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором — это и есть самое ценное. Принцип "от понимания — к действию" реализован в полной мере. Акция стала практическим шагом по внедрению принципов экономики замкнутого цикла. Именно такие инициативы мы последовательно поддерживаем и будем масштабировать в регионе», — подчеркнул координатор партпроекта «Зелёная экономика» в Самарской области Максим Максимов.

Обращаясь к юным участникам церемонии в Доме со слонов, история спасения которого служит ярким примером работы партпроектов в регионе, председатель Думы Самары Сергей Рязанов отметил: «Главная сила в любом деле — это люди. Вы — наше будущее, и вам продолжать наши начинания. Спасибо, что откликнулись! Простая батарейка стала вашим вкладом в большое общее дело — созидание и сохранение, которым занимается наша партия. Вы — уже сейчас настоящие молодцы и гордость для своих близких. Обязательно поблагодарите своих родителей и бабушек с дедушками за то, что воспитали в вас такие прекрасные качества».

Дипломы победителей экологической акции получили пять самых активных образовательных учреждений из Самары: детский сад № 1, школы № 53, 57, 12 и 110. Партнёрам акции, обеспечившим логистику, сбор и дальнейшую переработку отходов, были вручены благодарственные письма.

Вывоз собранных батареек из учебных заведений и их дальнейшая переработка будет осуществляться партнёром акции. Все отходы будут утилизированы правильным способом, а не отправлены на полигон, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"