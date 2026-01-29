Я нашел ошибку
В этом году перед строительной отраслью стоит задача ввести порядка 1 700 миллиона квадратных метров жилья. 
Развитие строительной отрасли региона обсудили на форуме в Самаре
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
В Самаре подвели итоги одной из самых массовых экологических акций региона. Мероприятие было организовано в рамках федерального партийного проекта «Зелёная экономика» партии «Единая Россия».
В Самаре наградили участников экологической акции «Переработай батарейку — спаси ёжика»
В феврале 2025 года лесная охрана задержала мужчину, который незаконно срубил 26 ольх в Кошкинском лесничестве для строительства бани.
В Кошкинском районе мужчина условно осужден и оштрафован за незаконную рубку деревьев
Сотрудники ГАИ Чапаевска при патрулировании на федеральном участке трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград заметили на проезжей части стоящий большегруз.
Сотрудники ГАИ СО оказали помощь водителю, попавшему в трудную ситуацию на дороге
На конференции были подведены итоги работы ветеранских организаций за 2025 год и намечены цели на текущий период.
В Самаре прошла отчетная конференция ветеранов ГО и противопожарной службы региона
В 2026 году Фонд планирует выдать не менее 36 займов на сумму свыше 925 млн рублей, продолжив софинансирование инвестиционных проектов в кооперации с федеральными программами.
Госфонд развития промышленности Самарской области подвел итоги деятельности за 2025 год
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В Самаре наградили участников экологической акции «Переработай батарейку — спаси ёжика»

80
В Самаре подвели итоги одной из самых массовых экологических акций региона. Мероприятие было организовано в рамках федерального партийного проекта «Зелёная экономика» партии «Единая Россия».

В историческом здании «Дача купца Головкина» в Самаре подвели итоги одной из самых массовых экологических акций региона — «Сдай батарейку — спаси ёжика». Мероприятие было организовано в рамках федерального партийного проекта «Зелёная экономика» партии «Единая Россия».

Впервые к сбору опасных отходов подключилось рекордное количество дошкольных и школьных учреждений 63-его региона — 63 школы и 39 детских садов. Благодаря этому более 70 000 юных жителей Самарской области на практике усвоили правила обращения с небезопасными отходами. Главным итогом проекта стали не только 3,5 тонны собранных батареек, но и экологическое просвещение.

Суть акции была донесена до детей через понятную метафору: одна выброшенная в природу батарейка может отравить почву и воду на территории, где обитает целая семья ежей. Такой подход, связывающий конкретное действие с его последствиями, доказал свою эффективность.

«Мы не просто собирали батарейки — мы выстроили чёткую и работающую цепочку: "урок — контейнер — перевозка — завод". Главный результат — то, что дети знают точно: батарейку нужно выбрасывать в отдельный контейнер. Такие простые правила,  усвоенные в детстве, остаются с человеком на всю жизнь и формируют нашу экологическую культуру», — отметил председатель общественного совета проекта Вячеслав Нечаев.

«Ребята активно собирали батарейки в своих школах и детских садах. Три с половинной тонны! Теперь юные самарцы сами объяснят друзьям, почему батарейку нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором — это и есть самое ценное. Принцип "от понимания — к действию" реализован в полной мере. Акция стала практическим шагом по внедрению принципов экономики замкнутого цикла. Именно такие инициативы мы последовательно поддерживаем и будем масштабировать в регионе», — подчеркнул координатор партпроекта «Зелёная экономика» в Самарской области Максим Максимов.

Обращаясь к юным участникам церемонии в Доме со слонов, история спасения которого служит ярким примером работы партпроектов в регионе, председатель Думы Самары Сергей Рязанов отметил: «Главная сила в любом деле — это люди. Вы — наше будущее, и вам продолжать наши начинания. Спасибо, что откликнулись! Простая батарейка стала вашим вкладом в большое общее дело — созидание и сохранение, которым занимается наша партия. Вы — уже сейчас настоящие молодцы и гордость для своих близких. Обязательно поблагодарите своих родителей и бабушек с дедушками за то, что воспитали в вас такие прекрасные качества».

Дипломы победителей экологической акции получили пять самых активных образовательных учреждений из Самары: детский сад № 1, школы № 53, 57, 12 и 110. Партнёрам акции, обеспечившим логистику, сбор и дальнейшую переработку отходов, были вручены благодарственные письма.

Вывоз собранных батареек из учебных заведений и их дальнейшая переработка будет осуществляться партнёром акции. Все отходы будут утилизированы правильным способом, а не отправлены на полигон, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

