26 января в одной из квартир дома на улице Галактионовской произошла коммунальная авария, повлекшая обрушение потолочных конструкций в детсаду.
Глава СК России затребовал доклад по делу о обрушении потолка в затопленном детсаду в Самаре
28 января в Самарской области начались показы видеоверсий спектаклей-победителей регионального этапа VII сезона Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
«Театральное Приволжье» на большом экране: жители региона увидят лучшие фестивальные постановки
По версии следствия, с сентября по ноябрь 2025 года фигурант не выплатил зарплату сотрудникам организации на сумму более 1 млн. 200 тыс. рублей.
В Самаре руководителя организации, обвиняют в невыплате зарплаты
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
28 января в селе Заволжье горели надворные постройки на площади 50 квадратных метров.
Сегодня ночью в Приволжском районе горели надворные постройки
В 2025 году в Самарскую городскую поликлинику №3 поставлен современный цифровой флюорографический аппарат.
В Самарской поликлинике №3 около 300 пациентов прошли диагностику на современном флюорографе
Координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Самарской области Сергей Рязанов подробно рассказал о том, как патриотические инициативы и забота о культурном наследии становятся основой для развития городской среды и воспитания нового
Как живая память о прошлом помогает строить будущее, обсудили на площадке ЦУР Самарской области
27 января на Малой сцене САТОБ состоялся открытый мастер-класс Татьяны Гайворонской, заслуженной  артистки Самарской области.
В САТОБ состоялся открытый мастер-класс заслуженной артистки России Татьяны Гайворонской
Как живая память о прошлом помогает строить будущее, обсудили на площадке ЦУР Самарской области

Координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Самарской области Сергей Рязанов подробно рассказал о том, как патриотические инициативы и забота о культурном наследии становятся основой для развития городской среды и воспитания нового

Героем студии Центра Управления регионом стал председатель Думы Самары, координатор партпроекта «Историческая память» в Самарской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Самарском районе областной столицы Сергей Рязанов.

На площадке Центра управления регионом Самарской области состоялся диалог о том, как в современном мире сохранять историческую память и превращать ее в конкретные дела. Координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Самарской области Сергей Рязанов подробно рассказал о том, как патриотические инициативы и забота о культурном наследии становятся основой для развития городской среды и воспитания нового поколения.

Одной из центральных тем разговора стала роль школьных музеев, которые Рязанов назвал живым инструментом связи поколений. «Именно школьные музеи — это дети, наше молодое поколение, которые не только участвуют в создании музейного пространства, но и ежедневно сами прикасаются к той истории», — отметил он. Ежегодный конкурс, в котором участвует более 160 музеев, помогает не только выявить лучшие практики, но и материально поддержать их развитие — победители получают федеральные гранты до 500 тысяч рублей. Эти средства, как пояснил спикер, позволяют создавать современные интерактивные экспозиции, где можно, к примеру, разместить оцифрованные фотографии ветеранов.

Особое внимание в работе уделяется и масштабным всероссийским акциям.

«Участников «Диктанта Победы» на территории региона было более 70 тысяч человек, было открыто более 1600 площадок. Самарская область является лидером по стране», — подчеркнул Сергей Рязанов. По его словам, такая массовость говорит не только об организованности, но и о искреннем интересе жителей к истории. При этом он добавил, что даже для него каждый диктант становится открытием новых фактов о Великой Отечественной войне.

От слов о памяти логичным образом разговор перешёл к её материальному воплощению — восстановлению объектов культурного наследия. Рязанов подробно остановился на философии этого процесса.

«Нельзя сохранить стены просто в пустом помещении. Стены должны быть наполнены, и в дальнейшем получить вторую жизнь», — считает он. В качестве успешных примеров координатор партпроекта «Единой России» привёл здание на улице Куйбышева, где теперь работает концертный центр «Дирижабль», и знаменитую дачу купца Головкина — «Дом со слонами».

«Для нас важно еще и то, что в стенах самой дачи наши молодые архитекторы проводят занятия, учатся, совершенствуются, творят», — пояснил спикер.

Важной вехой 2026 года станет завершение реставрации одного из старейших храмов города — Вознесенского собора на улице Степана Разина. «Это наш старейший кафедральный собор, который посещали три императора, откуда было освящено и отправлено Самарское знамя — символ освобождения балканских народов», — с явной теплотой рассказал Сергей Рязанов.

Отдельно в беседе затронули тему волонтёрства. Координатор партпроекта выразил глубокое уважение к молодым активистам. «Волонтеры… это не про деньги. Это не зарплата, это душевный порыв, люди делают это искренне, с горящими глазами», — сказал он. Именно такие люди, по его мнению, становятся примером в своих семьях и несут идею служения Родине дальше.

Завершая разговор, Сергей Рязанов поделился своим видением того, что приобретает город, бережно относящийся к своему прошлому. «Наверное, жизнь. Сохраняя память, город живет, город развивается, город помнит свою историю, свои корни», — резюмировал он. Эта простая, но ёмкая формула, по всей видимости, и является главным ориентиром в большой системной работе «Единой России» по сохранению исторической памяти в Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

