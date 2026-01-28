Как живая память о прошлом помогает строить будущее, обсудили на площадке ЦУР Самарской области

Героем студии Центра Управления регионом стал председатель Думы Самары, координатор партпроекта «Историческая память» в Самарской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Самарском районе областной столицы Сергей Рязанов.

На площадке Центра управления регионом Самарской области состоялся диалог о том, как в современном мире сохранять историческую память и превращать ее в конкретные дела. Координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Самарской области Сергей Рязанов подробно рассказал о том, как патриотические инициативы и забота о культурном наследии становятся основой для развития городской среды и воспитания нового поколения.

Одной из центральных тем разговора стала роль школьных музеев, которые Рязанов назвал живым инструментом связи поколений. «Именно школьные музеи — это дети, наше молодое поколение, которые не только участвуют в создании музейного пространства, но и ежедневно сами прикасаются к той истории», — отметил он. Ежегодный конкурс, в котором участвует более 160 музеев, помогает не только выявить лучшие практики, но и материально поддержать их развитие — победители получают федеральные гранты до 500 тысяч рублей. Эти средства, как пояснил спикер, позволяют создавать современные интерактивные экспозиции, где можно, к примеру, разместить оцифрованные фотографии ветеранов.

Особое внимание в работе уделяется и масштабным всероссийским акциям.

«Участников «Диктанта Победы» на территории региона было более 70 тысяч человек, было открыто более 1600 площадок. Самарская область является лидером по стране», — подчеркнул Сергей Рязанов. По его словам, такая массовость говорит не только об организованности, но и о искреннем интересе жителей к истории. При этом он добавил, что даже для него каждый диктант становится открытием новых фактов о Великой Отечественной войне.

От слов о памяти логичным образом разговор перешёл к её материальному воплощению — восстановлению объектов культурного наследия. Рязанов подробно остановился на философии этого процесса.

«Нельзя сохранить стены просто в пустом помещении. Стены должны быть наполнены, и в дальнейшем получить вторую жизнь», — считает он. В качестве успешных примеров координатор партпроекта «Единой России» привёл здание на улице Куйбышева, где теперь работает концертный центр «Дирижабль», и знаменитую дачу купца Головкина — «Дом со слонами».

«Для нас важно еще и то, что в стенах самой дачи наши молодые архитекторы проводят занятия, учатся, совершенствуются, творят», — пояснил спикер.

Важной вехой 2026 года станет завершение реставрации одного из старейших храмов города — Вознесенского собора на улице Степана Разина. «Это наш старейший кафедральный собор, который посещали три императора, откуда было освящено и отправлено Самарское знамя — символ освобождения балканских народов», — с явной теплотой рассказал Сергей Рязанов.

Отдельно в беседе затронули тему волонтёрства. Координатор партпроекта выразил глубокое уважение к молодым активистам. «Волонтеры… это не про деньги. Это не зарплата, это душевный порыв, люди делают это искренне, с горящими глазами», — сказал он. Именно такие люди, по его мнению, становятся примером в своих семьях и несут идею служения Родине дальше.

Завершая разговор, Сергей Рязанов поделился своим видением того, что приобретает город, бережно относящийся к своему прошлому. «Наверное, жизнь. Сохраняя память, город живет, город развивается, город помнит свою историю, свои корни», — резюмировал он. Эта простая, но ёмкая формула, по всей видимости, и является главным ориентиром в большой системной работе «Единой России» по сохранению исторической памяти в Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"