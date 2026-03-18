В ГД исключили принудительное обращение к психологу для женщин, не желающих иметь детей

Направление к психологу для россиянок, не желающих иметь детей, не станет обязательной мерой. Об этом 18 марта заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пишут "Известия".

«Это рекомендация. А значит, если женщине поступит такое направление, она имеет право сама решать, идти или не идти к психологу. Здесь важно то, что государство предоставляет такую возможность», — слова Леонова приводит «РИА Новости».

Депутат подчеркнул, что консультация будет бесплатной, тогда как обычно такие услуги платные.