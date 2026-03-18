Вячеслав Федорищев принял участие в заседании оргкомитета Молодежного форума ПФО "иВолга"

Подробности рассказал губернатор Вячеслав Федорищев:

"Провели заседание оргкомитета Молодежного форума ПФО «иВолга». Принял участие по ВКС.

В этом году форум пройдет в Самарской области уже в 14-й раз. Это – один из ключевых молодежных проектов, который реализуется по поручению Президента Владимира Владимировича Путина.

О масштабе говорят цифры: 28 тысяч заявок, конкурс более 20 человек на место. По итогам в прошлом году участниками стали 1500 человек из 80 регионов России и 9 иностранных государств. Это значит, что площадка работает, ей доверяют, сюда стремятся.

В этом году центральная тема – «Код России: единство в многообразии» – напрямую перекликается с объявленным Президентом страны Годом единства народов России.

На заседании представили концепцию форума, обсудили ключевые вопросы подготовки. В этом году в организацию и проведение форума будут вовлечены все регионы Приволжского федерального округа.

Приступили к формированию рабочей группы по организации и проведению форума в Самарской области. Важна слаженная работа всей окружной команды.

Рассчитываем на плодотворное взаимодействие с Аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Движением Первых и Федеральным агентством по делам молодежи".

