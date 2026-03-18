В Самарской области вынесен приговор четырем местным жителям за похищение женщины

В Самарской области вынесен приговор четырем местным жителям в возрасте от 30-ти до 47-ми лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными по нескольким статьям.



Следствием и судом установлено, что 22 ноября 2024 года осужденные похитили из подъезда жилого дома 36-летнюю женщину, с сожителем которой у фигурантов был конфликт. Мужчины, угрожая потерпевшей ножом, насильно посадили женщину в автомобиль и скрылись с места совершения преступлении.



Потерпевшая была освобождена в этот же день сотрудниками правоохранительных органов.



Кроме того, один из фигурантов в 2024 году вымогал деньги у местного жителя, а еще одному мужчине причинил телесные повреждения.



Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 8 лет. Один из фигурантов будет отбывать наказание в колонии-поселении, а остальные в колониях строгого и особого режимов, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

