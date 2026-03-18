Дороги Самары освобождаются от снега

С начала зимы с региональных автомобильных дорог в черте областной столицы вывезли более 103 210 тонн снежных масс.

Теперь, когда установилась тёплая погода, дорожные службы перешли к следующим этапам содержания. Специалисты АО «АСАДО» выполняют ворошение снежных валов на газонах и обочинах — это ускоряет таяние и позволяет быстрее просушить прилегающие территории.

Также идёт механизированное подметание прилотковой части дорог: вакуумно-подметальные машины очищают полосы у бордюров от остатков реагентов, песка и пыли. Грязевые отложения, скопившиеся за зиму, убирают и вручную.

Весенняя уборка набирает обороты. Работы будут выполняться до полной очистки проезжей части и обочин, сообщает пресс-служба минтранса СО.