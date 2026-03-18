Самарский врач-стоматолог высшей категории: "Кариес зубов является болезнью, зависимой от диеты"

Главный врач Самарской областной клинической стоматологической поликлиники, врач-стоматолог высшей категории, к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии с курсом остеопатии Юлия Шухорова:
"Стоматологическое здоровье определяется не только условиями внешней среды, социально-экономическими факторами, доступностью и качеством медицинской помощи, возрастом и генетикой, но и образом жизни.
Это важно: на часть факторов риска человек может влиять самостоятельно. Многие факторы риска начинают действовать и проявляться уже в детстве. Именно в детском возрасте формируются основные поведенческие установки, взгляды, необходимые гигиенические навыки, привычки, вкусы, т.е. то, что в дальнейшем определяет образ жизни человека и его здоровье.
Нерегулярное посещение стоматолога, недостаточная гигиена полости рта и неполноценное в количественном и качественном отношении питание являются поддающимися контролю факторами риска.
Здоровье полости рта на 80% зависит от здорового образа жизни пациента, и только на 20% - от доступности и качества стоматологической помощи.
Какие продукты укрепляют зубы и защищают эмаль?
Кариес зубов является болезнью, зависимой от диеты. Почти треть продуктов, употребляемых человеком, способствует развитию кариеса.
Для развития кариеса необходимы углеводы, которые перерабатываются бактериями в кислоту. Чем чаще сахар попадает в рот, тем дольше длится «кислотная атака», при которой эмаль теряет минералы. «Липкие и вязкие» продукты (ириски, сухофрукты или печенья) дольше остаются на зубах, создавая постоянную питательную базу для бактерий.
Самым «кариесогенным» элементом является сахар, так как он помогает бактериям прочно прикрепляться к зубам.
Некоторые из продуктов способны укреплять эмаль и другие ткани полости рта. Поступающие вместе с пищей витамины и минералы способствуют восстановлению клеток, насыщению их кислородом и другими питательными веществами, поддержанию иммунитета:
жесткие сырые овощи и фрукты (морковь, яблоки, огурцы, свекла)
зелень (петрушка, салат латук, лук, укроп, сельдерей)
молочные продукты (сыр, творог, йогурт)
морепродукты
яйца (куриные, перепелиные)
мёд
чай".
