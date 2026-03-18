Я нашел ошибку
Главные новости:
Ректор СГИК Ольга Наумова объявила о своем уходе с должности
Главный врач Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Юлия Шухорова рассказала, какие продукты укрепляют зубы и защищают эмаль.
Самарский врач-стоматолог высшей категории: "Кариес зубов является болезнью, зависимой от диеты"
Направление к психологу для россиянок, не желающих иметь детей, не станет обязательной мерой. Об этом 18 марта заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
В ГД исключили принудительное обращение к психологу для женщин, не желающих иметь детей
22 ноября 2024 года мужчины похитили из подъезда жилого дома в Самарской области 36-летнюю женщину, с сожителем которой у них был конфликт.
В Самарской области вынесен приговор четырем местным жителям за похищение женщины
В этом году форум «иВолга» пройдет в Самарской области уже в 14-й раз. Это – один из ключевых молодежных проектов, который реализуется по поручению Президента Владимира Владимировича Путина.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании оргкомитета Молодежного форума ПФО "иВолга"
Иван Носков встретился с самарскими боксерами – победителями и призерами Первенства ПФО среди юношей 15-16 лет, которое состоялось в Перми и объединило 158 боксеров из 14 регионов.
Иван Носков поздравил самарских боксёров с победой на первенстве ПФО
В выходные дни, 28 и 29 марта, в Самарском драмтеатре покажут мюзикл «Золушка». Мюзикл «Золушка» – это классическая сказочная история. по мотивам сказки Шарля Перро.
Смотрите спектакли Самарского театра драмы по «Пушкинской карте»
Медицинская сестра Октябрьской горбольницы, ветеран боевых действий Надежда Сибгатуллина в 2023 году отправилась в зону СВО, где прослужила санинструктором в батальоне материального обеспечения 2 года.
Медсестра из Октябрьска два года спасала участников СВО в ЛНР
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.91
0.86
EUR 93.16
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-стоматолог высшей категории: "Кариес зубов является болезнью, зависимой от диеты"

63
Главный врач Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Юлия Шухорова рассказала, какие продукты укрепляют зубы и защищают эмаль.

Главный врач Самарской областной клинической стоматологической поликлиники, врач-стоматолог высшей категории, к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии с курсом остеопатии Юлия Шухорова:

"Стоматологическое здоровье определяется не только условиями внешней среды, социально-экономическими факторами, доступностью и качеством медицинской помощи, возрастом и генетикой, но и образом жизни.

Это важно: на часть факторов риска человек может влиять самостоятельно. Многие факторы риска начинают действовать и проявляться уже в детстве. Именно в детском возрасте формируются основные поведенческие установки, взгляды, необходимые гигиенические навыки, привычки, вкусы, т.е. то, что в дальнейшем определяет образ жизни человека и его здоровье.

Нерегулярное посещение стоматолога, недостаточная гигиена полости рта и неполноценное в количественном и качественном отношении питание являются поддающимися контролю факторами риска.

Здоровье полости рта на 80% зависит от здорового образа жизни пациента, и только на 20% - от доступности и качества стоматологической помощи.

Какие продукты укрепляют зубы и защищают эмаль?

Кариес зубов является болезнью, зависимой от диеты. Почти треть продуктов, употребляемых человеком, способствует развитию кариеса.
Для развития кариеса необходимы углеводы, которые перерабатываются бактериями в кислоту. Чем чаще сахар попадает в рот, тем дольше длится «кислотная атака», при которой эмаль теряет минералы. «Липкие и вязкие» продукты (ириски, сухофрукты или печенья) дольше остаются на зубах, создавая постоянную питательную базу для бактерий.

Самым «кариесогенным» элементом является сахар, так как он помогает бактериям прочно прикрепляться к зубам.

Некоторые из продуктов способны укреплять эмаль и другие ткани полости рта. Поступающие вместе с пищей витамины и минералы способствуют восстановлению клеток, насыщению их кислородом и другими питательными веществами, поддержанию иммунитета:

жесткие сырые овощи и фрукты (морковь, яблоки, огурцы, свекла)
зелень (петрушка, салат латук, лук, укроп, сельдерей)
молочные продукты (сыр, творог, йогурт)
морепродукты
яйца (куриные, перепелиные)
мёд
чай".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Медицинская сестра Октябрьской горбольницы, ветеран боевых действий Надежда Сибгатуллина в 2023 году отправилась в зону СВО, где прослужила санинструктором в батальоне материального обеспечения 2 года.
18 марта 2026, 19:31
Медсестра из Октябрьска два года спасала участников СВО в ЛНР
Медицинская сестра Октябрьской горбольницы, ветеран боевых действий Надежда Сибгатуллина в 2023 году отправилась в зону СВО, где прослужила санинструктором в... Здравоохранение
199
Минздрав СО с прискорбием сообщает, что ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской больницы №1 им. Н.И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович.
18 марта 2026, 14:55
Ушел из жизни известный врач-травматолог самарской больницы им. Н.И. Пирогова
Минздрав СО с прискорбием сообщает, что ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской больницы №1 им. Н.И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович. Здравоохранение
301
Главный врач Самарской стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин указал на продукты, которых следует избегать для сохранения здоровья зубов ребенка.
17 марта 2026, 20:33
Главный детский стоматолог региона: рекомендации по уходу за полостью рта ребенка
Главный врач Самарской стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин указал на продукты, которых следует избегать для сохранения здоровья зубов ребенка. Здравоохранение
587
Здравоохранение
Главный врач Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Юлия Шухорова рассказала, какие продукты укрепляют зубы и защищают эмаль.
18 марта 2026  21:59
Самарский врач-стоматолог высшей категории: "Кариес зубов является болезнью, зависимой от диеты"
63
Медицинская сестра Октябрьской горбольницы, ветеран боевых действий Надежда Сибгатуллина в 2023 году отправилась в зону СВО, где прослужила санинструктором в батальоне материального обеспечения 2 года.
18 марта 2026  19:31
Медсестра из Октябрьска два года спасала участников СВО в ЛНР
212
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов с рабочим визитом посетили поликлиническое отделение в поселке Воскресенка.
18 марта 2026  18:25
В Волжском районе в этом году будут возведены 3 ФАПа и врачебная амбулатория
237
Россиянок 18-49 лет, которые при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации сообщат, что не планируют ребенка, рекомендуется направлять к психологу, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраст
18 марта 2026  16:57
Минздрав: россиянок, не планирующих детей, рекомендуется направлять к психологу
230
Минздрав СО с прискорбием сообщает, что ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской больницы №1 им. Н.И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович.
18 марта 2026  14:55
Ушел из жизни известный врач-травматолог самарской больницы им. Н.И. Пирогова
310
Главный врач Самарской стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин указал на продукты, которых следует избегать для сохранения здоровья зубов ребенка.
17 марта 2026  20:33
Главный детский стоматолог региона: рекомендации по уходу за полостью рта ребенка
590
Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов
17 марта 2026  19:27
В Тольяттинской горбольнице №5 работает новый аппарат МРТ
616
В Клиниках СамГМУ открылся обновленный общехирургический блок с оборудованием
17 марта 2026  13:55
В Клиниках СамГМУ открылся обновленный общехирургический блок с оборудованием
516
Несвоевременное лечение кариеса может привести к серьёзным осложнениям, затрагивающим не только стоматологическое здоровье, но и общее состояние организма.
16 марта 2026  17:47
Тольяттинский врач-стоматолог: "Кариес - фактор риска развития системных заболеваний"
708
«Я здесь родилась и выросла, это мой дом»: врач-педиатр из Кинеля оценила преимущества программы «Земский доктор».
16 марта 2026  14:50
«Земский доктор»: врач-педиатр из Кинеля оценила преимущества программы 
675
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16078
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
18 марта 2026  13:03
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
306
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
18 марта 2026  12:00
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
269
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026  10:21
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
655
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
575
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
602
Весь список