В Алексеевском районе в ДТП районе пострадала пятимесячная девочка
В Тольятти местный житель помог найти ребенка
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России после ухода из страны
В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода
жители Самары потратят на подарок к 14 февраля в среднем 8 000 рублей
Фильмы будут проверять на наличие дискредитации традиционных ценностей
Стали известны требования ЕГЭ для абитуриентов медицинских вузов
В Самаре за два месяца 6 человек погибло от отравления газом
В Тольятти жертвой мошенников стала 79-летняя местная жительница

В полицию за помощью обратилась жительница Тольятти. Женщина сообщила полицейским, что, будучи уверенной в необходимости спасти от мошенников имеющиеся денежные средства, она передала неизвестным лицам 700 тысяч рублей.

Полицейские установили: в конце января жительнице Самарской области позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который сообщил, что мошенники завладели информацией о хранящихся у нее дома денежных средствах и намериваются под благовидным предлогом похитить их. Чтобы «обезопасить» сбережения, жертве внушили необходимость передать их «для сохранения на безопасном счете». По указанию незнакомцев женщина отдала все имеющиеся дома деньги курьеру. Через несколько дней она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как не стать жертвой:

1.  Не верьте звонкам от «сотрудников госорганов», которые требуют срочно перевести деньги или установить приложения. Настоящие ведомства не работают таким образом.

2.  Обсуждайте подозрительные ситуации с близкими: иногда свежий взгляд помогает распознать обман.

Помните: главная цель мошенников — вызвать панику и заставить действовать быстро, не раздумывая. Остановитесь, проверьте факты и не поддавайтесь на давление!

Если вы столкнулись с подобным — немедленно обратитесь в банк и полицию.

43-летний житель Тольятти стал жертвой мошенников, потеряв почти 300 тысяч рублей
09 февраля 2026, 09:54
Поддавшись панике и давлению «специалиста», мужчина осуществил перевод крупной суммы денег. Мошенники, получив желаемое перестали выходить на связь. Криминал
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с соцвыплатами
08 февраля 2026, 21:47
Эксперты пояснили, что злоумышленники могут действовать через бота, который запрашивает СНИЛС, ИНН и номер карты под предлогом проверки права на индексацию. Криминал
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «кешбэком» за покупки
06 февраля 2026, 11:37
По данным полиции, в феврале злоумышленники рассылают сообщения с текстом о якобы полученном 15% кешбэка, предлагая перейти по ссылке для активации. Криминал
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
