В Тольятти жертвой мошенников стала 79-летняя местная жительница

В полицию за помощью обратилась жительница Тольятти. Женщина сообщила полицейским, что, будучи уверенной в необходимости спасти от мошенников имеющиеся денежные средства, она передала неизвестным лицам 700 тысяч рублей.

Полицейские установили: в конце января жительнице Самарской области позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который сообщил, что мошенники завладели информацией о хранящихся у нее дома денежных средствах и намериваются под благовидным предлогом похитить их. Чтобы «обезопасить» сбережения, жертве внушили необходимость передать их «для сохранения на безопасном счете». По указанию незнакомцев женщина отдала все имеющиеся дома деньги курьеру. Через несколько дней она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как не стать жертвой:

1. Не верьте звонкам от «сотрудников госорганов», которые требуют срочно перевести деньги или установить приложения. Настоящие ведомства не работают таким образом.

2. Обсуждайте подозрительные ситуации с близкими: иногда свежий взгляд помогает распознать обман.

Помните: главная цель мошенников — вызвать панику и заставить действовать быстро, не раздумывая. Остановитесь, проверьте факты и не поддавайтесь на давление!

Если вы столкнулись с подобным — немедленно обратитесь в банк и полицию.