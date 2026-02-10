В Госдуме напомнили о переносе крайнего срока оплаты ЖКХ с 10 на 15 число

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России будет перенесен с 10 на 15 число месяца, начиная с марта 2026 года. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Изменения, по мнению парламентария, позволят населению более своевременно вносить коммунальные платежи, так как большинству граждан зарплата приходит после 10 числа.

"Платежка за ЖКХ будет приходить позже. С 1 марта крайний срок оплаты ЖКУ сдвигается с 10 на 15 число каждого месяца", – сказал депутат в интервью РИА Новости.

Новая мера, по его словам, также упростит финансовое планирование для семьи.

При этом Кошелев отметил, что проблема задолженности по ЖКХ в России не является особенно острой, поскольку большая часть населения ответственно относится к внесению платежей.