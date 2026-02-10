В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Кирилла Гурова

12 февраля в 19.00 в зале лектория культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Незавершенная выставка» (16+) самарского художника Кирилла Гурова. Вход свободный.

«Незавершенная выставка» – переконструированный проект Кирилла Гурова, показанный в московской галерее «Корней» в январе этого года. Он посвящен воспоминаниям о дедушке художника, который в 1960-х служил матросом на первых атомных подводных лодках и был свидетелем аварий реактора.

Художник собирает пластичную по своей природе память через объекты в семейном архиве, систематизирует ее через фотографию.

- Снимок из семейного архива всегда требует интерпретации, рефлексии и проговаривания событий прошлого, – говорит Кирилл Гуров. – Фотография – ключ к памяти, она систематизирует ее фрагментарность. Однако эти снимки выставляются не как музейный экспонат, а являются отпечатком отпечатка – серией графики, которая не показывает изображение, а отображает лишь размер снимка.

Название «Незавершенная выставка» отсылает к форме проекта – незаконченные изображения, которые являются ключом к интерпретации памяти. Название также намекает на восприимчивость памяти, на то, что ее действие невозможно закончить.

12 февраля 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)