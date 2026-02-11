В Самаре возбуждено дело о покушении на убийство после ЧП с горящим автомобилем, врезавшемся в заправочную колонку на АЗС

Следственными органами Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя соседнего региона, подозреваемого по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".

По версии следствия, около 7 часов 11 февраля 2026 года фигурант, находясь на автозаправочной станции, расположенной в Красноглинском районе города Самары, имея умысел на умышленное причинение смерти другому человеку, поджег автомобиль, после чего врезался в заправочную колонку, рядом с которой находился 27-летний водитель другого автомобиля и работники автозаправочной станции. В результате указанных действий водитель автомобиля получил телесные повреждения. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

Противоправные действия подозреваемого пресечены сотрудниками автозаправочной станции, которые смогли потушить горящий автомобиль и заправочную колонку.

Фигурант задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: скриншот видео СУ СКР СО