Жители региона могут записаться на приём к врачу через мессенджер MAX

С помощью чат-бота или мини-приложения (https://clck.ru/3RkKHU) в национальном мессенджере можно записаться на консультацию к врачу или вызвать врача на дом.



"Это ещё одна площадка для дистанционной записи к врачу, теперь доступная и жителям Самарской области, - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Сегодня современные технологии позволяют широко внедрять медицинские сервисы, дают возможность получить востребованные услуги в здравоохранении, всего лишь используя смартфон, в несколько кликов. И здесь задача организаторов здравоохранения - своевременно интегрировать системы, а в вопросах дистанционной записи на прием - регулярно актуализировать электронное расписание, повышая доступность данной услуги".



Найти новый сервис можно в поиске мессенджера "Сервис записи на прием к врачу Самарской области". Чтобы пользоваться сервисом, необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных, указать номер полиса ОМС и ФИО.

Фото: минздрав СО