Главные новости:
Горящий автомобиль врезался в заправочную колонку, рядом с ней находился 27-летний водитель другого автомобиля, который пострадал и был госпитализирован.
В Самаре возбуждено дело о покушении на убийство после ЧП с горящим автомобилем, врезавшемся в заправочную колонку на АЗС
В октябре 2025 года в аэропорту Курумоч женщина поссорилась с мужем и из хулиганских побуждений позвонила в службу спасения, сообщив о вымышленной угрозе — минировании самолета.
Самарчанку оштрафовали на 500 000 рублей за ложное сообщение о минировании самолета
Об этом рассказал заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков.
Самарцам рассказали, как физические нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему
Найти новый сервис можно в поиске мессенджера "Сервис записи на прием к врачу Самарской области".
Жители региона могут записаться на приём к врачу через мессенджер MAX
Диетолог Бобровский: для полноценной замены мяса бобовыми нужны злаки.
Диетолог рассказал, как правильно заменить мясо бобовыми в рационе
Основанием для такого решения стало заключение Минюста России о том, что изменение имени по религиозным причинам в стране не разрешено.
В Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя
До 23 февраля в рамках партийного проекта «Старшее поколение» проходит Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя», приуроченная ко Дню защитника Отечества.
В регионе продолжается акция «Тепло для Героя»: к сбору подарков для бойцов присоединились новые районы
В 2026 году в Самаре планируют увеличить темпы вывоза незаконных объектов потребительского рынка и ликвидации лоточной торговли.
В Самаре началась инвентаризация незаконных торговых объектов, которые ликвидируют в 2026 году
Жители региона могут записаться на приём к врачу через мессенджер MAX

168
Найти новый сервис можно в поиске мессенджера "Сервис записи на прием к врачу Самарской области".

С помощью чат-бота или мини-приложения (https://clck.ru/3RkKHU) в национальном мессенджере можно записаться на консультацию к врачу или вызвать врача на дом.

"Это ещё одна площадка для дистанционной записи к врачу, теперь доступная и жителям Самарской области, - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Сегодня современные технологии позволяют широко внедрять медицинские сервисы, дают возможность получить востребованные услуги в здравоохранении, всего лишь используя смартфон, в несколько кликов. И здесь задача организаторов здравоохранения - своевременно интегрировать системы, а в вопросах дистанционной записи на прием - регулярно актуализировать электронное расписание, повышая доступность данной услуги".

Найти новый сервис можно в поиске мессенджера "Сервис записи на прием к врачу Самарской области". Чтобы пользоваться сервисом, необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных, указать номер полиса ОМС и ФИО.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

