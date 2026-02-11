Я нашел ошибку
Главные новости:
В новом ФОКе «Чемпион» под руководством тренеров по месту жительства проходят тренировки по баскетболу, волейболу, футболу, ушу и настольному теннису.
Бесплатные занятия для самарцев стартовали в новом ФОК «Чемпион»
На 346 километре трассы P-241 сотрудники ГАИ Елховскому району заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.
Полицейские региона помогли мужчине, попавшему в трудную жизненную ситуацию на дороге
В этом году в конкурсе примут участие 35 коллективов из 11 субъектов Российской Федерации.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Лаборатория моды» пройдет в Чапаевске
Это 10 высококвалифицированных врачей: кардиолог, участковые педиатры, инфекционист, врачи приемного отделения, специалист клинической лабораторной диагностики, патологоанатом и участковый терапевт. А также 2 фельдшера и медицинская сестра.
‍‍13 специалистов трудоустроились в Похвистневскую больницу за год
Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.
Жительница Самаркой области - победительница Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села» 
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. 
Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей
В Ижевске завершились первый этап кубка России и чемпионат России по пулевой стрельбе.
Спортсменка сборной Самарской области Анна Тимофеева выиграла чемпионат России по пулевой стрельбе
Сильный ветер сохранится в Самарской области и 13 февраля.
12 февраля в регионе будет ветренно
Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей

129
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. 

В Самарском областном клиническом противотуберкулёзном диспансере им. Постникова 90-летний юбилей отметила главный врач Куйбышевской областной туберкулёзной больницы им. З. П. Соловьева, врач-торакальный хирург Тамара Никулина.

Тамара Дмитриевна родилась в селе Подбельск Клявлинского района. После окончания Куйбышевского медицинского института по распределению была направлена на Алтай в противотуберкулёзный санаторий «Лебяжье». Уже через 2 месяца её назначили на должность исполняющего обязанности главного врача.

В 1961 году Тамара Дмитриевна начала работать в Куйбышевской областной больнице им. З.П. Соловьева. Сначала рядовым хирургом, затем заместителем главного врача. В течение 21 года Тамара Дмитриевна руководила больницей. Она провела около 2 тысяч операций при различных формах туберкулёза.

В 1977 году Тамара Дмитриевна защитила кандидатскую диссертацию на тему «Профилактика и лечение остаточных полостей после резекции лёгких по поводу туберкулёза». Эта работа позволила снизить частоту послеоперационных осложнений в 6,5 раз и повысить эффективность на 6%.

С юбилейной датой почетного ветерана здравоохранения поздравили врио заместителя министра здравоохранения Денис Бутолин, главный врач диспансера Мария Кабаева, коллеги и друзья.

Денис Бутолин отметил, что Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. И одна из первых в Советском союзе внедряла в свою работу новые методики лечения и хирургических вмешательств, которые давали надежду на выздоровление ранее безнадежным пациентам.

«От лица врио министра здравоохранения Самарской области Андрея Евгеньевича Орлова и медицинского сообщества региона поздравляем Вас с юбилеем. Ваш жизненный и профессиональный путь - служение людям и нашему общему делу. Благодаря Вашему таланту руководителя, профессионализму и душевной щедрости, многие поколения медицинских работников воспитали в себе лучшие качества настоящего специалиста здравоохранения. Вы стали подлинным примером честности, доброты и мудрости для всех окружающих. Ваше стремление помогать пациентам, заботиться о людях стало источником вдохновения для многих молодых хирургов. Пусть этот замечательный юбилей станет поводом вспомнить счастливые моменты прошлого, насладиться теплотой дружеских объятий и принять заслуженную благодарность и уважение от ваших близких, друзей и коллег», - поздравил врио заместителя министра.

 

Фото: минздрав СО

