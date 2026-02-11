Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей

В Самарском областном клиническом противотуберкулёзном диспансере им. Постникова 90-летний юбилей отметила главный врач Куйбышевской областной туберкулёзной больницы им. З. П. Соловьева, врач-торакальный хирург Тамара Никулина.

Тамара Дмитриевна родилась в селе Подбельск Клявлинского района. После окончания Куйбышевского медицинского института по распределению была направлена на Алтай в противотуберкулёзный санаторий «Лебяжье». Уже через 2 месяца её назначили на должность исполняющего обязанности главного врача.

В 1961 году Тамара Дмитриевна начала работать в Куйбышевской областной больнице им. З.П. Соловьева. Сначала рядовым хирургом, затем заместителем главного врача. В течение 21 года Тамара Дмитриевна руководила больницей. Она провела около 2 тысяч операций при различных формах туберкулёза.

В 1977 году Тамара Дмитриевна защитила кандидатскую диссертацию на тему «Профилактика и лечение остаточных полостей после резекции лёгких по поводу туберкулёза». Эта работа позволила снизить частоту послеоперационных осложнений в 6,5 раз и повысить эффективность на 6%.

С юбилейной датой почетного ветерана здравоохранения поздравили врио заместителя министра здравоохранения Денис Бутолин, главный врач диспансера Мария Кабаева, коллеги и друзья.

Денис Бутолин отметил, что Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. И одна из первых в Советском союзе внедряла в свою работу новые методики лечения и хирургических вмешательств, которые давали надежду на выздоровление ранее безнадежным пациентам.

«От лица врио министра здравоохранения Самарской области Андрея Евгеньевича Орлова и медицинского сообщества региона поздравляем Вас с юбилеем. Ваш жизненный и профессиональный путь - служение людям и нашему общему делу. Благодаря Вашему таланту руководителя, профессионализму и душевной щедрости, многие поколения медицинских работников воспитали в себе лучшие качества настоящего специалиста здравоохранения. Вы стали подлинным примером честности, доброты и мудрости для всех окружающих. Ваше стремление помогать пациентам, заботиться о людях стало источником вдохновения для многих молодых хирургов. Пусть этот замечательный юбилей станет поводом вспомнить счастливые моменты прошлого, насладиться теплотой дружеских объятий и принять заслуженную благодарность и уважение от ваших близких, друзей и коллег», - поздравил врио заместителя министра.

Фото: минздрав СО