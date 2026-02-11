Бесплатные занятия для самарцев стартовали в новом ФОК «Чемпион»

В Самаре на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Чемпион» стартовали бесплатные занятия для жителей района. Здесь под руководством тренеров по месту жительства проходят тренировки по баскетболу, волейболу, футболу, ушу и настольному теннису.



«Виды спорта определяли с учетом пожеланий жителей, по их просьбам сейчас также открываем новые востребованные направления – ушу, танцы. Есть тренеры, которые занимаются с подрастающим поколением, жителями «серебряного возраста», ветеранами, людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе есть возможность адаптивных занятий для ветеранов специальной военной операции. Самое главное, чтобы было комфортно и жителям района, и ребятам, которые тренируются в спортивных секциях – на данный момент расписание составлено таким образом, что они не пересекаются и не мешают друг другу», – отметила глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко.



В теплое время года у жителей района также будет возможность заниматься на спортивной площадке, которая установлена на территории ФОКа и оборудована современными тренажерами.



«Сегодня новый физкультурно-оздоровительный комплекс уже достаточно востребован среди юных жителей города – в нем по десяти видам спорта уже занимаются более 340 человек. Это художественная гимнастика, футбол, волейбол, баскетбол, акробатический рок-н-ролл, спортивная аэробика, греко-римская борьба, тхэквондо, гиревой и чир спорт. И вполне возможно, что это количество будет расти после того, как взрослые сами позанимаются в группах с тренерами по месту жительства и приведут сюда своих детей или внуков», – отметил руководитель департамента физической культуры и спорта администрации города Самары Дмитрий Чеканов.



Узнать расписание занятий групп с тренерами по месту жительства можно на сайте Администрации Самары: https://samadm.ru/authority/the_department_of_physical_culture_and_sports/trenery-po-mestu-zhitelstv.... Посещать занятия можно по предварительной записи, подробности по телефону +7 (846) 311-09-61.



ФОК «Чемпион» в Самаре также приглашает детей в возрасте от 5,5 до 12,5 лет пройти бесплатное спортивное тестирование «Стань чемпионом». Это возможность узнать о спортивных способностях ребёнка и подобрать наиболее подходящий вид спорта для любительских или профессиональных занятий. Записаться можно на сайте sportchampions.ru или по телефону 8 (846) 311-09-61.