Я нашел ошибку
Главные новости:
В новом ФОКе «Чемпион» под руководством тренеров по месту жительства проходят тренировки по баскетболу, волейболу, футболу, ушу и настольному теннису.
Бесплатные занятия для самарцев стартовали в новом ФОК «Чемпион»
На 346 километре трассы P-241 сотрудники ГАИ Елховскому району заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.
Полицейские региона помогли мужчине, попавшему в трудную жизненную ситуацию на дороге
В этом году в конкурсе примут участие 35 коллективов из 11 субъектов Российской Федерации.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Лаборатория моды» пройдет в Чапаевске
Это 10 высококвалифицированных врачей: кардиолог, участковые педиатры, инфекционист, врачи приемного отделения, специалист клинической лабораторной диагностики, патологоанатом и участковый терапевт. А также 2 фельдшера и медицинская сестра.
‍‍13 специалистов трудоустроились в Похвистневскую больницу за год
Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.
Жительница Самаркой области - победительница Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села» 
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. 
Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей
В Ижевске завершились первый этап кубка России и чемпионат России по пулевой стрельбе.
Спортсменка сборной Самарской области Анна Тимофеева выиграла чемпионат России по пулевой стрельбе
Сильный ветер сохранится в Самарской области и 13 февраля.
12 февраля в регионе будет ветренно
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.21
-0.44
EUR 91.94
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Бесплатные занятия для самарцев стартовали в новом ФОК «Чемпион»

66
В новом ФОКе «Чемпион» под руководством тренеров по месту жительства проходят тренировки по баскетболу, волейболу, футболу, ушу и настольному теннису.

В Самаре на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Чемпион» стартовали бесплатные занятия для жителей района. Здесь под руководством тренеров по месту жительства проходят тренировки по баскетболу, волейболу, футболу, ушу и настольному теннису.

«Виды спорта определяли с учетом пожеланий жителей, по их просьбам сейчас также открываем новые востребованные направления – ушу, танцы. Есть тренеры, которые занимаются с подрастающим поколением, жителями «серебряного возраста», ветеранами, людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе есть возможность адаптивных занятий для ветеранов специальной военной операции. Самое главное, чтобы было комфортно и жителям района, и ребятам, которые тренируются в спортивных секциях – на данный момент расписание составлено таким образом, что они не пересекаются и не мешают друг другу», – отметила глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко.

В теплое время года у жителей района также будет возможность заниматься на спортивной площадке, которая установлена на территории ФОКа и оборудована современными тренажерами.

«Сегодня новый физкультурно-оздоровительный комплекс уже достаточно востребован среди юных жителей города – в нем по десяти видам спорта уже занимаются более 340 человек. Это художественная гимнастика, футбол, волейбол, баскетбол, акробатический рок-н-ролл, спортивная аэробика, греко-римская борьба, тхэквондо, гиревой и чир спорт. И вполне возможно, что это количество будет расти после того, как взрослые сами позанимаются в группах с тренерами по месту жительства и приведут сюда своих детей или внуков», – отметил руководитель департамента физической культуры и спорта администрации города Самары Дмитрий Чеканов.

Узнать расписание занятий групп с тренерами по месту жительства можно на сайте Администрации Самары: https://samadm.ru/authority/the_department_of_physical_culture_and_sports/trenery-po-mestu-zhitelstv.... Посещать занятия можно по предварительной записи, подробности по телефону +7 (846) 311-09-61.

ФОК «Чемпион» в Самаре также приглашает детей в возрасте от 5,5 до 12,5 лет пройти бесплатное спортивное тестирование «Стань чемпионом». Это возможность узнать о спортивных способностях ребёнка и подобрать наиболее подходящий вид спорта для любительских или профессиональных занятий. Записаться можно на сайте sportchampions.ru или по телефону 8 (846) 311-09-61.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.
11 февраля 2026, 14:58
Жительница Самаркой области - победительница Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села» 
Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив... Общество
126
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. 
11 февраля 2026, 14:42
Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице.  Здравоохранение
118
В Ижевске завершились первый этап кубка России и чемпионат России по пулевой стрельбе.
11 февраля 2026, 14:35
Спортсменка сборной Самарской области Анна Тимофеева выиграла чемпионат России по пулевой стрельбе
В Ижевске завершились первый этап кубка России и чемпионат России по пулевой стрельбе. Спорт
151
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
223
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
168
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
162
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026  13:31
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
197
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
363
Весь список