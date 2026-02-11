За прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение 8 пожаров в регионе

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 8 пожаров, в том числе:



- загорание пристроя жилого дома на площади 90 кв.м в Ленинском районе г. Самары.

- загорание домашних вещей в квартире на площади 3 кв.м в Октябрьском районе г. Самары. Погиб мужчина 1963 г.р.

- загорание надворной постройки на площади 30 кв.м в с. Северная м.р. Сергиевский.

- загорание домашних вещей в квартире на площади 4 кв.м.в Автозаводском районе г. Тольятти. Спасена женщина 1947 г.р.



На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 8 раз.



На водных объектах происшествий не произошло, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС СО.