Главные новости:
Два пожара в Самаре и три - в области.
С начала дня в регионе подразделения МЧС ликвидировали 5 пожаров
Единственный гол забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар.
«Акрон» одержал победу над «Пари НН» - 1:0
Пока кто-то ждет помощи, пожарные вынуждены отвлекаться на ложные вызовы.
ГУ МЧС СО:  заведомо ложный вызов - наказуем по закону
В этом году на развитие спортивной инфраструктуры в регионе направлено 1,6 млрд рублей.
В губернии продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры 
Сергей Кара-Мурза умер в возрасте 86 лет.
Умер советский и российский ученый и публицист Сергей Кара-Мурза
Если вы столкнулись с фактами проявления коррупции- звоните.
«Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции работает в Самаре
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +10, +12°С.
19 октября в регионе местами небольшой дождь, до +13°С
Способы почистить печень после отказа от алкоголя.
Врач-гастроэнтеролог: пораженную алкоголем печень на ранних стадиях можно восстановить
С начала дня в регионе подразделения МЧС ликвидировали 5 пожаров

18 октября 2025 21:47
126
Два пожара в Самаре и три - в области.

Подразделения МЧС ликвидировали 2 пожара в Самаре:

- в Промышленном районе горели домашние вещи в квартире на 1 квадрате.
- в Куйбышевском районе горел фасад частного дома на 1 квадрате.

Привлекались 29 огнеборцев и 6 единиц техники. 

В области подразделения ликвидировали 3 пожара, в том числе:

- в Сызранском районе горел частный дом на 70 квадратах.
- в Новокуйбышевске горел  частный дом на 20 квадратах.
- в Борском районе короткое замыкание электропроводки с последующим горением стены на 1,5 квадратах.
Привлекались 20 огнеборцев и 6 единиц техники.

