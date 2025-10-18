С начала дня в регионе подразделения МЧС ликвидировали 5 пожаров

Подразделения МЧС ликвидировали 2 пожара в Самаре:
- в Промышленном районе горели домашние вещи в квартире на 1 квадрате.
- в Куйбышевском районе горел фасад частного дома на 1 квадрате.
Привлекались 29 огнеборцев и 6 единиц техники.
В области подразделения ликвидировали 3 пожара, в том числе:
- в Сызранском районе горел частный дом на 70 квадратах.
- в Новокуйбышевске горел частный дом на 20 квадратах.
- в Борском районе короткое замыкание электропроводки с последующим горением стены на 1,5 квадратах.
Привлекались 20 огнеборцев и 6 единиц техники.