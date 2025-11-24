С начала дня в Самарской области подразделения МЧС ликвидировали 5 пожаров

119

Подразделения МЧС ликвидировали 1 пожар в Самаре:

в Советском районе горел мусор на открытой территории на 2 квадратах.

Привлекались 8 огнеборцев и 2 единицы техники.

В области ликвидировали 4 пожара:

в Богатовском районе горела автоцистерна.

в Похвистневском районе горела частная баня на 12 квадратах.

в Сызрани горел частный дом на 100 квадратах.

в Похвистневском районе горела частная баня на 24 квадратах.

Привлекался 51 специалист и 16 единиц техники.

На ликвидацию последствий ДТП подразделения выезжали 4 раза:

в Сызранском районе: столкновение двух легковых автомобилей.

в Камышлинском районе: столкновение двух легковых автомобилей и одного грузового автомобиля.

в Красноярском районе: столкновение двух легковых автомобилей.

в Тольятти: наезд легкового автомобиля на препятствие.

Фото: ГУ МЧС СО