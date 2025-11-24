С начала дня в Самарской области подразделения МЧС ликвидировали 5 пожаров

Я нашел ошибку
Главные новости:
На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается.
«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах
Ночью 25 ноября в губернии ожидается усиление южного ветра, сохранится туман
До 30 ноября совершить путешествие на комфортабельных двухэтажных поездах в вагонах купе можно по выгодным ценам в следующих поездах:
КбшЖД: акция на двухэтажные поезда в Москву
Для всех желающих посетить 17 декабря поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти. 
«Ласточки» доставят гостей на встречу «Поезда Деда Мороза» в Тольятти
На месте ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗ‑2114, пострадавшему  вызвана бригада скорой медицинской помощи.
В Самаре на улице Алма‑Атинской столкнулись ВАЗ‑2114 и Renault Sandero
Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты.
В Тольятти завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии
Интересующие вопросы специалистам можно задать по телефонам: (846) 260-50-25 – Управление Роспотребнадзора, (846) 260-38-01 – Центр гигиены.
Работает «Горячая линия» для жителей региона по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг
В центре внимания – темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог, борьбы с незаконными объектами потребительского рынка.
Глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов проведет прямой эфир с жителями
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

С начала дня в Самарской области подразделения МЧС ликвидировали 5 пожаров

24 ноября 2025 16:28
119
В Советском районе Самары горел мусор на открытой территории на 2-х квадратах. Привлекались 8 огнеборцев и 2 единицы техники. 

Подразделения МЧС ликвидировали 1 пожар в Самаре:

в Советском районе горел мусор на открытой территории на 2 квадратах.

Привлекались 8 огнеборцев и 2 единицы техники. 

В области ликвидировали 4 пожара:

в Богатовском районе горела автоцистерна.
в Похвистневском районе горела частная баня на 12 квадратах.
в Сызрани горел частный дом на 100 квадратах.
в  Похвистневском районе горела частная баня на 24 квадратах.

Привлекался 51 специалист и 16 единиц техники.

На ликвидацию последствий ДТП подразделения выезжали 4 раза:

в Сызранском районе: столкновение двух легковых автомобилей. 
в Камышлинском районе: столкновение двух легковых автомобилей и одного грузового автомобиля.
в Красноярском районе: столкновение двух легковых автомобилей. 
в Тольятти: наезд легкового автомобиля на препятствие.

 

Фото:   ГУ МЧС СО 

Теги: МЧС Пожар Самара

