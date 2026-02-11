Первый грантовый конкурс «Дом культуры» запускает компания «Логика молока» в Самаре

С 11 февраля стартует прием заявок на первый грантовый конкурс «Дом культуры» от компании «Логика молока». Учреждения культуры и НКО, сотрудничающие с локальными сообществами, музеями, библиотеками, домами культуры, театрами, медиалабораториями и творческими мастерскими, могут представить на конкурс проекты, направленные на повышение повседневного благополучия через культуру и искусство.



Конкурс проводится в трех основных номинациях:

- «Места» — для проектов по созданию и обновлению общественных пространств: зон отдыха, библиотек и читальных залов, антикафе;

- «События» — для программ, нацеленных на поддержку сообществ и проведения различных мероприятий: экскурсий, лекций, кружков, мастер-классов и театральных постановок;

- «Истории» — для документальных медиапроектов, подкастов, выставок и аудиогидов, сохраняющих культурное наследие.



Прием заявок продлится до 31 марта. Далее проекты пройдут независимую экспертизу и онлайн-защиту. Победители будут объявлены в мае 2026 года и получат на реализацию своих социокультурных проектов гранты от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Общий грантовый фонд конкурса составляет 30 миллионов рублей. Конкурс пройдет в Самаре, а также в Казани и Кемерово.



Изучить положение, подать заявку и узнать необходимую информацию о конкурсе можно на сайте проекта: https://dkgrant.ru/. Если возникнут вопросы, можно задать их напрямую Неле Имаметдиновой, менеджеру грантового конкурса, по тел. +7 (925) 2474030, электронная почта: info@dkgrant.ru

Фото: пресс-служба администрации Самары