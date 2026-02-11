Полицейские региона помогли мужчине, попавшему в трудную жизненную ситуацию на дороге

На 346 километре трассы P-241 сотрудники Госавтоинспекции Отделения МВД России по Елховскому району оказали помощь водителю, попавшему в сложную жизненную ситуацию.

Находясь на маршруте патрулирования, капитаны полиции: Павел Лазарев и Александр Егоров заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.

Госавтоинспекторы остановились, узнать у водителя, не требуется ли ему помощь и выяснили, что шестидесятипятилетний мужчина не смог самостоятельно справиться с поломкой машины.

Полицейские, оценив неблагоприятные погодные условия, приняли решение отбуксировать автомобиль до ближайшего автокафе, где водитель смог в тепле дождаться своих родственников и продолжить ремонт машины.

Мужчина выразил благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за чуткость и своевременную помощь.

Госавтоинспекторы, в свою очередь, убедившись, что жизни и здоровью водителя ничего не угрожает. Вернулись на маршрут патрулирования, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО