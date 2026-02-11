Я нашел ошибку
В новом ФОКе «Чемпион» под руководством тренеров по месту жительства проходят тренировки по баскетболу, волейболу, футболу, ушу и настольному теннису.
Бесплатные занятия для самарцев стартовали в новом ФОК «Чемпион»
На 346 километре трассы P-241 сотрудники ГАИ Елховскому району заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.
Полицейские региона помогли мужчине, попавшему в трудную жизненную ситуацию на дороге
В этом году в конкурсе примут участие 35 коллективов из 11 субъектов Российской Федерации.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Лаборатория моды» пройдет в Чапаевске
Это 10 высококвалифицированных врачей: кардиолог, участковые педиатры, инфекционист, врачи приемного отделения, специалист клинической лабораторной диагностики, патологоанатом и участковый терапевт. А также 2 фельдшера и медицинская сестра.
‍‍13 специалистов трудоустроились в Похвистневскую больницу за год
Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.
Жительница Самаркой области - победительница Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села» 
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. 
Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей
В Ижевске завершились первый этап кубка России и чемпионат России по пулевой стрельбе.
Спортсменка сборной Самарской области Анна Тимофеева выиграла чемпионат России по пулевой стрельбе
Сильный ветер сохранится в Самарской области и 13 февраля.
12 февраля в регионе будет ветренно
Полицейские региона помогли мужчине, попавшему в трудную жизненную ситуацию на дороге

На 346 километре трассы P-241 сотрудники ГАИ Елховскому району заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.

На 346 километре трассы P-241 сотрудники Госавтоинспекции Отделения МВД России по Елховскому району оказали помощь водителю, попавшему в сложную жизненную ситуацию.

Находясь на маршруте патрулирования, капитаны полиции: Павел Лазарев и Александр Егоров заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.

Госавтоинспекторы остановились, узнать у водителя, не требуется ли ему помощь и выяснили, что шестидесятипятилетний мужчина не смог самостоятельно справиться с поломкой машины.

Полицейские, оценив неблагоприятные погодные условия, приняли решение отбуксировать автомобиль до ближайшего автокафе, где водитель смог в тепле дождаться своих родственников и продолжить ремонт машины.

Мужчина выразил благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за чуткость и своевременную помощь.
Госавтоинспекторы, в свою очередь, убедившись, что жизни и здоровью водителя ничего не угрожает. Вернулись на маршрут патрулирования, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО

Сотрудники полиции выходят на усиленный режим несения службы с приближением выходных дней.
12 декабря 2025, 17:53
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды ГАИ СО
Сотрудники полиции выходят на усиленный режим несения службы с приближением выходных дней. Общество
895
25 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам и 20 нарушений правил пешеходами или иными участниками дорожного движения.
08 декабря 2025, 16:22
Итоги рейдовых мероприятий: с 5 по 7 декабря выявлено более 1000 нарушений ПДД
25 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам и 20 нарушений правил пешеходами или иными участниками дорожного движения. Общество
706
В завершение встречи учащиеся отметили, что беседа получилась честной и информативной и поблагодарили организаторов за проведенное мероприятие.
08 декабря 2025, 16:11
Полицейские призвали самарских старшеклассников вести здоровый и законопослушный образ жизни
В завершение встречи учащиеся отметили, что беседа получилась честной и информативной и поблагодарили организаторов за проведенное мероприятие. Общество
724
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
223
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
168
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
162
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026  13:31
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
197
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
363
