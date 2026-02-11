РФС снял трансферный бан с ПФК «Крылья Советов»

10 февраля ПФК «Крылья Советов» закрыли все обязательства по иным платежам, которые не могли быть исполнены из-за заморозки счетов в рамках исполнительного производства «РТ-капитал».

Российский футбольный союз (РФС) принял решение о снятии трансферного бана с клуба.

– Видим как в сети распространяется достаточно противоречивая информация. Несмотря на то что мы закрыли все вопросы по долговым обязательствам перед «РТ-Капитал», многие продолжают фантазировать. Могу гарантировать, что на сегодняшний день у нас есть официально подтвержденная информация, что «Крылья» очистились, отдав что были должны. Приставами были сняты все ограничения, препятствующими нормальной жизнедеятельности клуба и сегодня мы можем продолжить заявочную кампанию. Уверен, все успеем и весеннюю часть чемпионата начнем в обновленном составе, – сказал председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев.

Напомним, 2 февраля клуб и его руководство завершило работу по выплате долга перед компанией «РТ-Капитал».

Суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года составил почти 1,1 млрд рублей.

«Крылья Советов» занимали средства для финансовой поддержки еще в 2011 году, но не выполняли обязательства по погашению долга последние 10 лет, сообщает пресс-служба ПФК "КС".