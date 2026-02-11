Я нашел ошибку
Главные новости:
Основанием для такого решения стало заключение Минюста России о том, что изменение имени по религиозным причинам в стране не разрешено.
В Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя
До 23 февраля в рамках партийного проекта «Старшее поколение» проходит Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя», приуроченная ко Дню защитника Отечества.
В регионе продолжается акция «Тепло для Героя»: к сбору подарков для бойцов присоединились новые районы
В 2026 году в Самаре планируют увеличить темпы вывоза незаконных объектов потребительского рынка и ликвидации лоточной торговли.
В Самаре началась инвентаризация незаконных торговых объектов, которые ликвидируют в 2026 году
Россиян ждут три праздничных выходных в конце февраля 2026 года
Один человек погиб в результате стрельбы в техникуме в Анапе. Стрельба в одном из техникумов Анапы произошла 11 февраля.
В Анапском техникуме произошла стрельба, в результате которой пострадали люди
Сегодня утром в АЗС на Волжском шоссе въехал автомобиль под управлением мужчины 1998 года рождения. В результате происшествия пострадал 37-летний водитель другого автомобиля.
Сотрудники СК СО  выехали на место происшествия на автозаправочной станции в Красноглинском районе
Сейчас в Самарской области работают индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино».
В промышленные парки Самарской области приходят новые инвесторы
В Октябрьском районе  Самары горели домашних вещей в квартире. Погиб мужчина 1963 г.р.
За прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение 8 пожаров в регионе
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
РФС снял трансферный бан с ПФК «Крылья Советов»

10 февраля ПФК «Крылья Советов» закрыли все обязательства по иным платежам, которые не могли быть исполнены из-за заморозки счетов в рамках исполнительного производства «РТ-капитал».

Российский футбольный союз (РФС) принял решение о снятии трансферного бана с клуба.

– Видим как в сети распространяется достаточно противоречивая информация. Несмотря на то что мы закрыли все вопросы по долговым обязательствам перед «РТ-Капитал», многие продолжают фантазировать. Могу гарантировать, что на сегодняшний день у нас есть официально подтвержденная информация, что «Крылья» очистились, отдав что были должны. Приставами были сняты все ограничения, препятствующими нормальной жизнедеятельности клуба и сегодня мы можем продолжить заявочную кампанию. Уверен, все успеем и весеннюю часть чемпионата начнем в обновленном составе, – сказал председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев.

Напомним, 2 февраля клуб и его руководство завершило работу по выплате долга перед компанией «РТ-Капитал».

Суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года составил почти 1,1 млрд рублей.

«Крылья Советов» занимали средства для финансовой поддержки еще в 2011 году, но не выполняли обязательства по погашению долга последние 10 лет, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

