Самарцам рассказали, как физические нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему

Об этом рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:
"Как именно спорт помогает сердцу и сосудам?
Укрепляет сердце. Оно мощнее сокращается и реже находится в состоянии покоя, прокачивая больше крови за один удар. Это снижает износ сердечной мышцы.
Защищает сосуды. Физическая активность помогает снижать «плохой» холестерин и повышать «хороший», препятствуя образованию атеросклеротических бляшек.
Делает сосуды более эластичными, что нормализует артериальное давление.
Улучшает кровообращение во всех органах.
Помогает контролировать вес. Это снижает нагрузку на сердце и риск развития гипертонии и сахарного диабета.
Борется со стрессом. Физические упражнения снимают нервное напряжение.
Идеальные виды физической активности: быстрая ходьба, плавание, аквааэробика, езда на велосипеде, танцы, бег.
Помните: регулярные физические нагрузки — это инвестиция в долголетие. При наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь с врачом".
Фото: минздрав СО